В Беларусь из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали гражданина Мадагаскара 2 11.10.2026, 14:32

2,400

Его разыскивали через Интерпол.

В Беларусь из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали гражданина Мадагаскара. Его разыскивали через Интерпол — как организатора нелегальной миграции, сообщает «Еврорадио»

В июне 2024 года мужчина привез в Беларусь 13 иностранцев: граждан Бурунди, Камеруна, Коморских островов и Нигерии. Некоторое время они провели на белорусской территории, а затем попытались пересечь границу с одной из стран Евросоюза. Разумеется, вне пограничных переходов.

Процедура передачи гражданина Мадагаскара белорусской милиции состоялась в аэропорту Дубая. Его доставили в Минск рейсом «Белавиа».

Стоит напомнить, что 5–6 октября военнослужащие Национальных вооруженных сил Латвии обнаружили группу из 20 нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу со стороны Беларуси. Нелегалов сопровождали несколько вооруженных мужчин в масках. Они угрожали латвийским военным. А через несколько часов после этого люди в масках вторглись на территорию Латвии, повредили электрощит и похитили видеокамеры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com