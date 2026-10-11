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Появились новые сведения о возможном покушении на премьер-министра и министра обороны Польши

  • 11.10.2026, 15:24
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Появились новые сведения о возможном покушении на премьер-министра и министра обороны Польши
ДОНАЛЬД ТУСК
ФОТО: BLOOMBERG

Польские спецслужбы относятся к делу предельно серьезно.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский, прокомментировал для СМИ информацию о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьера Владислава Косиняка-Камыша, сообщает Interia.

«Мы говорим о высокой вероятности осуществления этих угроз. Мы относимся к делу предельно серьезно», — подчеркнул он.

«Сообщение о потенциальном покушении на премьер-министра Дональда Туска, а также вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша было через SOP (Służba Ochrony Państwa) направлено в полицию. Оно поступило на почтовый ящик, подчеркиваю, сегодня», — заявила пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая.

Как добавила Галецкая, в связи с этим глава МВД Мартин Кервиньский и министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк незамедлительно распорядились созвать совещание. В нем участвовали службы, подчиненные МВД, полиция, СОП, а также сотрудники АВБ.

«Мы относимся к делу предельно серьезно», — подчеркнул представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский. — «Я знаю, что на многих каналах многие псевдоэксперты сегодня с недоверием рассуждают о том, почему мы об этом сообщили. Потому что дело, подчеркиваю, предельно серьезное», — продолжил он, добавив, что «из месяца в месяц, из года в год в спецслужбы поступает все больше разного рода угроз, касающихся Польши и поляков».

«В данный момент речь идет об угрозах в адрес самых важных лиц в государстве. Об угрозах безопасности и жизни премьера и вице-премьера», — подчеркнул Добжиньский. — «Эта информация настолько серьезна и достоверна, что мы решили сейчас передать ее вам», — добавил он.

Представитель министра-координатора спецслужб отметил, что «мы говорим о высокой вероятности осуществления этих угроз». — Поэтому наши министры, министр Кервиньский и министр Семоняк, сочли, что в данный момент необходимо объединить силы. В Антитеррористическом центре собрались сотрудники, которые определили дальнейшие действия, которые будут предприняты по этому очень серьезному делу. Совещание только что закончилось, — добавил он.

Добжиньский заверил, что спецслужбы работают по этому делу, а о результатах этой работы он сможет сообщить в ближайшее время.

Отвечая на вопрос об источнике информации о возможном покушении, представитель министра-координатора спецслужб пояснил, что службы круглосуточно получают сигналы из разных каналов: из СМИ, медийных источников, социальных сетей, а также добывают их оперативным путем.

— Агентство внутренней безопасности работает круглосуточно, сотрудники все время собирают и проверяют эту информацию, — подчеркнул он, объяснив, что не может говорить о подробностях.

Яцек Добжиньский одновременно заверил, что премьер находится под охраной, а соответствующие службы заботятся о его безопасности.

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