С Путиным явно не все в порядке 1 11.10.2026, 16:12

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ФОТО: GETTY IMAGES

Такая жестокость не останется без ответа.

Российская авиабомба поразила два пассажирских автобуса в Краматорске Донецкой области. По данным местных властей, погибли 33 человека, еще 18 получили ранения. На фоне усиливающихся атак власти остановили общественный транспорт в Краматорске и соседнем Славянске, пишет The National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что удар пришелся по гражданскому транспорту, и распорядился прекратить автобусное сообщение из-за «резкого ухудшения ситуации с безопасностью».

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что нападение не останется без ответа. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинил Россию в систематическом уничтожении Краматорска и запугивании мирных жителей.

Краматорск и Славянск входят в так называемый пояс крепостей — ключевой участок украинской обороны в Донбассе. Российские войска приближаются к этим городам, которые регулярно подвергаются обстрелам. По оценке автора National Security Journal, удары по гражданской инфраструктуре могут быть направлены на то, чтобы вынудить население покинуть регион.

Атака произошла после масштабного российского обстрела Украины. По данным украинских ВВС, Россия запустила 130 беспилотников и 48 крылатых ракет, а также баллистические ракеты. В Прилуках удар по жилому дому унес жизни 22 человек, в том числе пятерых детей. Киев также сталкивается с усилением атак и перебоями с электричеством и водоснабжением.

Украина при этом испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО, включая Patriot. Зеленский вновь попросил западных партнеров предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны.

«Люди в автобусах ехали на работу, на рынок или к родным», — подчеркивает автор публикации, напоминая о цене российских ударов для мирного населения.

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