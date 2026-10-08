Российский удар по рейсовому автобусу в Краматорске: погибли 30 человек 7 8.10.2026, 13:56

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Еще 18 человек получили ранения.

Российская оккупационная армия нанесла удар по гражданскому рейсовому автобусу в Краматорске. Погибли 30 человек, еще 18 получили ранения. Об этом проинформировал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Учитывая резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности, он дал распоряжение Краматорской и Славянской городским военным администрациям остановить работу общественного транспорта.

Ранее Краматорский городской совет в своем Telegram-канале сообщал, что в момент атаки автобус перевозил пассажиров. В горсовете подчеркнули, что удар по рейсовому автобусу в прифронтовом городе – это очередное ужасное преступление российской армии против гражданского населения.

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