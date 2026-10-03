Украина применила неожиданную новую тактику в рамках операции «Вивальди» 3.10.2026, 14:56

3,260

В основе этой концепции лежит модель 20-40-40.

В британской газете The Telegraph опубликовали подробности украинской операции «Вивальди», в ходе которой 3-й корпус ВСУ применил новую тактику.

Речь идет о неожиданном возвращении танков на поле боя после нескольких месяцев их фактического отсутствия. Однако появление танков не означает возвращения к крупным механизированным наступлениям.

Как отметил военный эксперт Сэм Крэнни-Эванс, речь идет о небольших рейдах с участием малых групп техники. В описанном случае одновременно использовались всего два танка.

По мнению британских экспертов, операция «Вивальди» демонстрирует, как может выглядеть новая модель применения бронетехники в современной войне.

Танки по-прежнему используются, однако действуют совместно с большим количеством дронов и других новых средств поражения. В основе этой концепции лежит модель 20-40-40. Согласно ей, пилотируемая техника, в том числе танки, должна составлять около 20% боевого потенциала армии. Еще 40% приходится на многоразовые беспилотные системы, а оставшиеся 40% – на одноразовые средства, прежде всего дроны-камикадзе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com