Украина применила неожиданную новую тактику в рамках операции «Вивальди»
- 3.10.2026, 14:56
- 3,260
В основе этой концепции лежит модель 20-40-40.
В британской газете The Telegraph опубликовали подробности украинской операции «Вивальди», в ходе которой 3-й корпус ВСУ применил новую тактику.
Речь идет о неожиданном возвращении танков на поле боя после нескольких месяцев их фактического отсутствия. Однако появление танков не означает возвращения к крупным механизированным наступлениям.
Как отметил военный эксперт Сэм Крэнни-Эванс, речь идет о небольших рейдах с участием малых групп техники. В описанном случае одновременно использовались всего два танка.
По мнению британских экспертов, операция «Вивальди» демонстрирует, как может выглядеть новая модель применения бронетехники в современной войне.
Танки по-прежнему используются, однако действуют совместно с большим количеством дронов и других новых средств поражения. В основе этой концепции лежит модель 20-40-40. Согласно ей, пилотируемая техника, в том числе танки, должна составлять около 20% боевого потенциала армии. Еще 40% приходится на многоразовые беспилотные системы, а оставшиеся 40% – на одноразовые средства, прежде всего дроны-камикадзе.