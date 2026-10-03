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«Женскую пивную» в Минске могут закрыть

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  • 3.10.2026, 17:08
  • 5,438
«Женскую пивную» в Минске могут закрыть
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PEXELS.COM / COTTONBRO STUDIO

Белоруски не оценили заведение.

Бар «Женская пивная» в Минске может в скором времени прекратить существование. Печальной новостью поделилась в Instagram одна из совладелиц, Александра Тямчик, пишет tochka.by.

«"Женская пивная" закрывается. К сожалению, это не кликбейт, это очень вероятное развитие событий на ближайшие пару месяцев», — заявила предпринимательница.

Заведение работает не так давно: как рассказала Тямчик, 2 октября ему исполнилось только полгода. По прибыли они прошли очень неровный путь.

Как оказалось, больше всего заработать удалось в августе. Причина оказалась простой: о баре узнали многие девушки из России, именно из этой страны было большинство посетительниц. Уже в сентябре прибыль упала вдвое.

«Конечно, опытные предприниматели скажут, что если проекту нет года, то очень сложно судить о его дальнейшей судьбе. Однако наш проект не имел абсолютно никаких инвестиций. Мы с моей бизнес-партнершей Юлией полностью построили этот проект сами. На абсолютно все деньги, которые у нас были», — объяснила ситуацию Тямчик.

Прибыль пивной уходила на выплату долгов, которые пришлось взять на открытие. И хотя все месяцы, кроме сентября, заведение работало в плюс, накопления сделать не удалось. При этом долгов перед поставщиками и по аренде помещения у него нет.

Несмотря на кризис, владелицы не собираются так просто сдаваться и ищут инвестора, который, помимо денег, мог бы помочь и идеями.

«Конкретно нужны сейчас деньги для того, чтобы дать новый буст проекту для развития в несезон», — обозначила Александра.

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