«Женскую пивную» в Минске могут закрыть 18 3.10.2026, 17:08

5,438

ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PEXELS.COM / COTTONBRO STUDIO

Белоруски не оценили заведение.

Бар «Женская пивная» в Минске может в скором времени прекратить существование. Печальной новостью поделилась в Instagram одна из совладелиц, Александра Тямчик, пишет tochka.by.

«"Женская пивная" закрывается. К сожалению, это не кликбейт, это очень вероятное развитие событий на ближайшие пару месяцев», — заявила предпринимательница.

Заведение работает не так давно: как рассказала Тямчик, 2 октября ему исполнилось только полгода. По прибыли они прошли очень неровный путь.

Как оказалось, больше всего заработать удалось в августе. Причина оказалась простой: о баре узнали многие девушки из России, именно из этой страны было большинство посетительниц. Уже в сентябре прибыль упала вдвое.

«Конечно, опытные предприниматели скажут, что если проекту нет года, то очень сложно судить о его дальнейшей судьбе. Однако наш проект не имел абсолютно никаких инвестиций. Мы с моей бизнес-партнершей Юлией полностью построили этот проект сами. На абсолютно все деньги, которые у нас были», — объяснила ситуацию Тямчик.

Прибыль пивной уходила на выплату долгов, которые пришлось взять на открытие. И хотя все месяцы, кроме сентября, заведение работало в плюс, накопления сделать не удалось. При этом долгов перед поставщиками и по аренде помещения у него нет.

Несмотря на кризис, владелицы не собираются так просто сдаваться и ищут инвестора, который, помимо денег, мог бы помочь и идеями.

«Конкретно нужны сейчас деньги для того, чтобы дать новый буст проекту для развития в несезон», — обозначила Александра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com