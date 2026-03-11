В Минске открывают «Женскую пивную» 17 11.03.2026, 14:30

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иллюстративное фото pexels.com / cottonbro studio

Женщины довольны, мужчины возмущены.

Популярная белорусская блогерка Тямчита решила открыть в Минске пивную. Но не простую, а женскую. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Новость активно обсуждают в соцсетях: женщины радуются, мужчины — напротив, пишет «Зеркало».

Об открытии «Женской пивной» Тямчита объявила 8 марта. Заведение расположено по адресу: пр. Независимости, 95, к. 3.

— Дамы, с праздником! Мой подарок для вас в этот прекрасный день. Скоро мы откроем двери «Женской пивной», — написала она.

В комментариях белоруски (и не только) восприняли идею с восторгом.

«Я знаю, что там будет очень красиво и безопасно, но пока не могу это доказать».

«Блин, ну какая же это классная идея! Девочки, вы супер! Успехов новому проекту».

«Все туалеты там женские, надеюсь)».

«Умоляю, безалкогольное пиво для беременных и кормящих женщин».

Многие также задавались вопросом, значит ли такое название, что в пивную совсем не будут пускать мужчин. На это блогерка пока не ответила.

Пользовательница Threads под ником belarus.queen рассказала, что спросила об этом у Тямчиты.

— Она говорит, что они нигде не писали, что не будут пускать мужчин. Видимо, понимают, что нельзя по закону. Тогда получается, они вводят в заблуждение всех этих женщин, которые пишут радостные комментарии, своих потенциальных клиенток? — возмутилась она. Но официального подтверждения, кого же все-таки будут пускать в заведение, пока не было.

Идею активно обсуждают и в Threads. Там мнения разделились: кто-то радуется, кто-то относится к идее скептически. Большая часть позитивных комментариев — женские, негативных — мужские.

«Уже хочу там посидеть, а то в обычных пивнухах жесть как некомфортно».

«Отличная идея. Пивная без тупых шуток и запаха пота».

«Почему-то мужчины в комментариях думают, что все женщины ходят в бар поохотиться за их дырявыми носками».

«Уже представляю, как мы все знакомимся, распеваем «Асти», закусывая скумбрией, и орем в экраны, на которых идут «Краши» или «Быстрые свидания».

«Девки вам столько кассы не сделают))».

«Идея по своей сути провальная, как тренажерный зал для женщин или женское радио. Примеров — миллион, но кто же учится на чужих ошибках».

«Сомневаюсь, что женщины смогут выпивать столько же пива, сколько мужики. Провальная идея».

«Даже звучит как-то нелогично. Да и женщины, если не феминистки-мужененавистницы, лучше пойдут в обычную пивнушку с мужиками за жизнь поговорить… А не вот это вот все».

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