Ученик Кашпировского

Ученик Кашпировского4
- Александр Плющев
- 3.10.2026, 17:16
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Надо не вникать и закрыть глаза — остальное за вас сделают.
Умершему сегодня психотерапевту всея Советского Союза Кашпировскому, оказывается, было 87 лет. Как мне кажется, Путин, в некотором плане, его если не ученик, то последователь. Он научился внушать верящим в чудо, что только он способен принести избавление от страданий. А значит, ничего не надо делать, просто ему довериться.
У Путина в распоряжении был и остается гораздо более мощный инструментарий распространения себя, но принцип: надо не вникать и закрыть глаза — остальное за вас сделают. Можно мотать головой и руками, но в пределах посадочного места.
Александр Плющев, Telegram