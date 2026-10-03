Ученик Кашпировского 4 Александр Плющев

3.10.2026, 17:16

3,826

ФОТО: ТАСС

Надо не вникать и закрыть глаза — остальное за вас сделают.

Умершему сегодня психотерапевту всея Советского Союза Кашпировскому, оказывается, было 87 лет. Как мне кажется, Путин, в некотором плане, его если не ученик, то последователь. Он научился внушать верящим в чудо, что только он способен принести избавление от страданий. А значит, ничего не надо делать, просто ему довериться.

У Путина в распоряжении был и остается гораздо более мощный инструментарий распространения себя, но принцип: надо не вникать и закрыть глаза — остальное за вас сделают. Можно мотать головой и руками, но в пределах посадочного места.

Александр Плющев, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com