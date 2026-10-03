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Ученик Кашпировского

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  • Александр Плющев
  • 3.10.2026, 17:16
  • 3,826
Ученик Кашпировского
ФОТО: ТАСС

Надо не вникать и закрыть глаза — остальное за вас сделают.

Умершему сегодня психотерапевту всея Советского Союза Кашпировскому, оказывается, было 87 лет. Как мне кажется, Путин, в некотором плане, его если не ученик, то последователь. Он научился внушать верящим в чудо, что только он способен принести избавление от страданий. А значит, ничего не надо делать, просто ему довериться.

У Путина в распоряжении был и остается гораздо более мощный инструментарий распространения себя, но принцип: надо не вникать и закрыть глаза — остальное за вас сделают. Можно мотать головой и руками, но в пределах посадочного места.

Александр Плющев, Telegram

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