Зеленский в ответе Путину упомянул Беларусь 7 3.10.2026, 17:42

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Фото: Getty Images

Президент Украины вспомнил о выступлении главы Кремля на форуме Валдайского клуба.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что Украина якобы не является государством. По словам украинского лидера, российский диктатор стремится к восстановлению Советского Союза. Об этом он заявил во время Хельсинкского форума по безопасности. В своем ответе Зеленский упомянул и Беларусь.

Зеленский указал, что для Путина большой проблемой является независимая и сильная Украина, а цели диктатора остаются неизменными.

Он напомнил о выступлении Путина на форуме Валдайского клуба 1 октября. По словам Зеленского, в нем прозвучали «очень важные ответы всему миру, и прежде всего США и некоторым скептикам в Европе и мире».

«Я думаю, Путин просто так решил сказать... о том, что Украина не является государством и не является самостоятельным государством, поэтому о чем может идти речь, если другие страны воюют украинцами против России. Он иногда дает такие месседжи. Но вчера он был очень уверен в этом месседже. Никто этот месседж не останавливает, к сожалению. И в этом есть слабость мира», — сказал президент.

В этом контексте он вспомнил слова российского диктатора 2005 года, когда тот назвал распад Советского Союза «крупнейшей геополитической катастрофой» XX века. Зеленский считает, что уже тогда Путин «дал ответ геополитически своим главным целям».

«Обратите внимание: он не сказал о Первой мировой войне как трагедии XX века. Он не признал Вторую мировую войну [такой трагедией]. Я не говорю о других войнах, которые были: он мог вспомнить и Афганистан и так далее. Чернобыль — страшная трагедия, абсолютно. То есть [Путин не назвал] ничего того, что было связано с человеком, так? А он вспомнил распад Советского Союза как главный коллапс XX века. И поэтому, очевидно, понятна его цель — вернуть назад СССР. И поэтому его цель не восток Украины, его цель не Донбасс, его цель — оккупация всего нашего государства», — объяснил украинский руководитель.

Он отметил, что новое заявление Путина о том, что Украины якобы не существует, является «еще одним типичным доказательством того, чего он хочет, его отношения, хочет ли он мира, хочет ли он окончания войны».

По мнению Зеленского, даже если Путин хочет мира, то ценой возвращения влияния Советского Союза или получения Россией соразмерного влияния.

«То есть возвращение Украины, оккупация Казахстана. Влияние в Беларуси у него тотальное, но я думаю, что он хочет все это назад. И поэтому такие риски и со странами Балтии, и влиянием на страны, с которыми у РФ есть границы. И вот в чем опасность. Я думаю, что скепсис должен у всех пройти. И все должны понимать, что происходит», — добавил президент.

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