Алиев публично унизил Россию 9 3.10.2026, 20:59

13,236

Ильхам Алиев

Глава Азербайджана порассуждал о сверхдержавах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире есть только две сверхдержавы, США и Китай, фактически не включив в этот список Россию, которая претендует на статус одного из мировых центров силы.

Заявление Алиев сделал 2 октября во время выступления на VIII съезде партии «Новый Азербайджан». Он также сообщил, что Азербайджан недавно установил стратегическое партнерство и с Китаем, и с США.

«Это — две сверхдержавы мира, третьей нет», — заявил президент Азербайджана.

Таким образом, говоря о современных сверхдержавах, Алиев назвал Вашингтон и Пекин, но не упомянул Москву.

По его словам, между США и Китаем существует определенная конкуренция, а согласование правил между этими государствами может стать важным фактором для всего мира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com