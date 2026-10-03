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Алиев публично унизил Россию

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  • 3.10.2026, 20:59
  • 13,236
Алиев публично унизил Россию
Ильхам Алиев

Глава Азербайджана порассуждал о сверхдержавах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире есть только две сверхдержавы, США и Китай, фактически не включив в этот список Россию, которая претендует на статус одного из мировых центров силы.

Заявление Алиев сделал 2 октября во время выступления на VIII съезде партии «Новый Азербайджан». Он также сообщил, что Азербайджан недавно установил стратегическое партнерство и с Китаем, и с США.

«Это — две сверхдержавы мира, третьей нет», — заявил президент Азербайджана.

Таким образом, говоря о современных сверхдержавах, Алиев назвал Вашингтон и Пекин, но не упомянул Москву.

По его словам, между США и Китаем существует определенная конкуренция, а согласование правил между этими государствами может стать важным фактором для всего мира.

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