Зеленский надавил на Fire Point из-за ракеты 4 3.10.2026, 20:47

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Иллюстрационное фото

Она должна достать до Москвы.

На этой неделе Украина сообщила о первом боевом применении собственной баллистической ракеты отечественного производства FP-7, дальность полета которой составляет около 250 км.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что звонил производителю, компании Fire Point, чтобы надавить на руководство и ускорить завершение работ над моделью большей дальности FP-9, способной достичь Москвы. «Я спросил их: где мой FP-9? Нам нужен FP-9. И FP-9 будет (готова) этой осенью, я уверен», — заявил украинский лидер в интервью Reuters.

Он также добавил, что Украина удвоит атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на новую политику авиаударов Москвы, направленную на то, чтобы заставить украинцев покинуть Киев и другие города.

По словам Зеленского, украинская разведка получила документы, которые свидетельствуют о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин издал «новую доктрину» военных ударов по гораздо более широкому кругу гражданских целей накануне зимы.

«Мы видели документы и знаем, что они разрешают им атаковать инфраструктуру, логистику, дороги, школы, больницы, чтобы вынудить людей покинуть столицу, покинуть разные города, — заявил Зеленский. — Это и есть цель операции».

По словам Зеленского, причиной такого изменения политики стало желание Путина выглядеть сильным в то время, когда его армия теряет позиции в одном из ключевых регионов фронта и несет более высокие потери.

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