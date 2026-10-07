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Что скрывается за инцидентом в противочумной сибирской лаборатории?

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  • 7.10.2026, 18:26
  • 6,518
Что скрывается за инцидентом в противочумной сибирской лаборатории?
Иллюстрационное фото

Перебежчики рассказывали о разработке боевых штаммов чумы.

Вспышка чумы в российской лаборатории сама по себе не должна вызывать паники. Гораздо больше тревоги вызывает то, что Москва не спешит раскрывать подробности произошедшего и по-прежнему скрывает информацию о своей военной биологической программе, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Сотрудница Сибирского государственного научного противочумного института погибла, около 200 человек отправили на карантин. При этом российские власти дают крайне мало информации о случившемся.

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Москву быть более открытой. «Россия должна поделиться с миром дополнительной информацией», — заявил он, добавив, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

При этом сама чума не относится к заболеваниям, которые способны вызвать пандемию уровня COVID-19. Болезнь лечится антибиотиками и распространяется значительно медленнее многих других инфекций.

Совсем другой вопрос — возможное существование в России военной биологической инфраструктуры. «Разбитая пробирка с образцом чумы — это одно. Пробирка с вирусом, превращённым в оружие, — совсем другое», — подчёркивает издание.

Американский эксперт по биобезопасности Ашиш Джа напоминает, что Россия официально называет противочумной институт гражданским учреждением, однако американские разведслужбы неоднократно заявляли о расширении российской военной биологической программы.

Её корни уходят ещё в советские времена. Перебежчики рассказывали о разработке боевых штаммов чумы, сибирской язвы, оспы и других смертельно опасных инфекций. Несмотря на обязательства по Конвенции о запрещении биологического оружия, Москва не открыла полный доступ к объектам, связанным с советской программой.

Биологическое оружие опасно не только своими физическими последствиями. «Они способны вызывать страх и панику. Психологический эффект почти сильнее физического», — говорит бывший командир британского подразделения химической, биологической и радиационной защиты Хэмиш де Бреттон-Гордон.

На фоне растущего противостояния России и Запада именно этот фактор вызывает наибольшую тревогу. Европа уже обвиняет Москву в ведении «теневой войны», и эксперты опасаются, что Кремль может использовать старые химические и биологические арсеналы для давления и запугивания.

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