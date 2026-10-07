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В России подскочил спрос на «Чуму» Альбера Камю

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  • 7.10.2026, 19:11
  • 1,660
В России подскочил спрос на «Чуму» Альбера Камю

Причиной всплеска интереса, возможно, стали новости из Иркутской области.

Продажи романа Альбера Камю «Чума» в сети «Читай-город» выросли на 86% за неделю по сравнению с прошлым годом. Недельный прирост составил 20%. Чаще всего книгу покупали в Москве и Подмосковье. На втором месте по спросу Челябинская область, далее — Воронежская и Иркутская области, а также Красноярский край.

Причиной всплеска интереса стали новости из Иркутской области. Там умерла 28-летняя сотрудница противочумного института. Под наблюдение взяли почти 200 контактировавших с ней человек.

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