В России подскочил спрос на «Чуму» Альбера Камю

В России подскочил спрос на «Чуму» Альбера Камю4
- 7.10.2026, 19:11
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Причиной всплеска интереса, возможно, стали новости из Иркутской области.
Продажи романа Альбера Камю «Чума» в сети «Читай-город» выросли на 86% за неделю по сравнению с прошлым годом. Недельный прирост составил 20%. Чаще всего книгу покупали в Москве и Подмосковье. На втором месте по спросу Челябинская область, далее — Воронежская и Иркутская области, а также Красноярский край.
Причиной всплеска интереса стали новости из Иркутской области. Там умерла 28-летняя сотрудница противочумного института. Под наблюдение взяли почти 200 контактировавших с ней человек.