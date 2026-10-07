В России подскочил спрос на «Чуму» Альбера Камю 4 7.10.2026, 19:11

1,660

Причиной всплеска интереса, возможно, стали новости из Иркутской области.

Продажи романа Альбера Камю «Чума» в сети «Читай-город» выросли на 86% за неделю по сравнению с прошлым годом. Недельный прирост составил 20%. Чаще всего книгу покупали в Москве и Подмосковье. На втором месте по спросу Челябинская область, далее — Воронежская и Иркутская области, а также Красноярский край.

Причиной всплеска интереса стали новости из Иркутской области. Там умерла 28-летняя сотрудница противочумного института. Под наблюдение взяли почти 200 контактировавших с ней человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com