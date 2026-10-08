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Литва развертывает военных для защиты границы с Калининградом

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  • 8.10.2026, 8:34
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Литва развертывает военных для защиты границы с Калининградом
Иллюстративное фото

Это происходит после того, как группа мигрантов пыталась прорваться через латвийско-белорусскую границу.

В течение следующих нескольких недель Литва развернет свои вооруженные силы для укрепления границы с Калининградом. Это происходит после того, как группа мигрантов пыталась прорваться через латвийско-белорусскую границу.

В то же время действия литовского командования преследуют превентивную цель. Об этом сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас на своей странице в Facebook.

«В ответ на просьбу министра внутренних дел принять меры по укреплению государственной границы в районе Калининградской области я дал разрешение на привлечение литовских военнослужащих для усиления охраны границы в течение нескольких ближайших недель. Приказ вступает в силу немедленно», — заявил Каунас.

Он также сообщил, что развертывание вооруженных сил на границе связано с проведением мобилизации в России. По его словам, власти готовятся к возможному увеличению наплыва «агрессивно настроенных» иностранцев.

«Мы спокойны и должны оставаться спокойными, но бдительными!», — подчеркнул министр обороны страны.

Стоит напомнить, что 5–6 октября военнослужащие Национальных вооруженных сил Латвии обнаружили группу из 20 нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу со стороны Беларуси. Нелегалов сопровождали несколько вооруженных мужчин в масках. Они угрожали латвийским военным. А через несколько часов после этого люди в масках вторглись на территорию Латвии, повредили электрощит и похитили видеокамеры.

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