Михалков заявил, что войну с Украиной России «послал бог» 37 8.10.2026, 8:47

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Никита Михалков

Чтобы россияне «пересмотрели свои ценности».

Режиссер и пропагандист Никита Михалков заявил, что война с Украиной была «послана» России богом, чтобы россияне пересмотрели свои ценности. По мнению Михалкова, происходящее должно было заставить общество «очнуться» и понять, что действительно в этой жизни имеет значение. «Я понимаю, что эта фраза довольно странная, но нам Господь послал СВО, чтобы мы очнулись, чтобы мы поняли, чего стоят настоящие ценности и каковы они», — сказал он пропагандистскому RT. Рассуждая о «настоящих ценностях», режиссер отдельно предостерег от чрезмерной тяги к удовольствиям. По его словам, опасно, когда жизнь начинает измеряться «количеством и качеством развлечений».

В качестве иллюстрации своей мысли Михалков рассказал об эксперименте с белой мышью, которой, по его словам, дали возможность получать удовольствие нажатием кнопки. «Ученые провели эксперимент, они взяли белую мышь, подключили ее к чему-то и показали ей, что вот нажимаешь на кнопку — и получаешь удовольствие. Она нажимала один раз, два, пять, потом она прижала кнопку — и померла. Вот это очень, так сказать, показательный образ — ощущение постоянного праздника, который даже в это время не прекратился, он продолжается», — заявил пропагандист, не уточнив, какие именно ученые и когда провели описанный им эксперимент. При этом, добавил он, некоторые люди «уже понимают», что «веселиться рано не стоит».

Сам Михалков, впрочем, от удовольствий отказываться не спешит. Согласно данным утечек, он является самым богатым среди российских телепропагандистов: ведущий «Бесогона» на канале «Россия» получает более 270 млн рублей в год. Кроме того, на счетах Михалкова в различных банках находится свыше 2,5 млрд рублей, которые ежегодно приносят ему еще около 515 млн рублей процентов.

За последние годы Михалков превратился из известного режиссера в одного из самых заметных пропагандистов режима. В программе «Бесогон ТВ» он распространял антизападные нарративы и конспирологические теории, а российское вторжение в Украину называл «борьбой с сатанизмом» и «освобождением Донбасса». Он также оскорблял россиян, выступающих против войны и покинувших страну. Режиссер поддерживает близкие отношения с Владимиром Путиным, которого он называл «мощным лидером мировой политики, осознающим историческую ответственность» перед Россией.

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