закрыть
8 октября 2026, четверг, 13:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ пошли в контратаки и сорвали планы Кремля на важном участке фронта

2
  • 8.10.2026, 10:30
  • 4,166
ВСУ пошли в контратаки и сорвали планы Кремля на важном участке фронта
Иллюстративное фото

Наступательная кампания армии РФ провалилась сразу на нескольких направлениях.

Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает наступательные операции сразу на нескольких направлениях фронта. Однако на большинстве участков подтвержденного продвижения у врага нет.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). В то же время украинские военные проводят успешные контратаки в Донецкой области.

Как изменилась ситуация на фронте

В Сумской области оккупанты продолжили попытки ограниченного наступления, однако никаких подтверждений успехов армии РФ нет. Украинские силы в Сумской области проводили контратаки.

В Харьковской области оккупационная армия пыталась проникнуть в район Вовчанска. Российские военные блогеры распространяют преувеличенные заявления о продвижении войск РФ в районе стыка Вовчанского и Великобурлукского направлений.

Однако Силы обороны Украины нанесли удар по российским военным после вероятной попытки проникновения к востоку от Волчанска.

К северу от Купянска украинские военные проводили контратаки, в то время как вражеские войска не добились там подтвержденного продвижения.

На Лиманском направлении Силы обороны также продолжают контратаки вдоль восточного берега реки Жеребец к северо-востоку от Лимана, в то время как оккупантам не удается закрепить позиции вокруг самого Лимана.

На Славянско-Краматорском направлении российская группировка стремится создать условия для более масштабного наступления, но нынешние темпы продвижения не позволяют Кремлю реализовать эту цель.

«Российские войска провели операцию по проникновению к востоку от Краматорска. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 7 октября, украинские силы нанесли удар по российской позиции в западной части Малиновки (к востоку от Краматорска) после того, как, по оценке ISW, там состоялась российская операция по проникновению», - добавили аналитики.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип