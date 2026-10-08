ВСУ пошли в контратаки и сорвали планы Кремля на важном участке фронта

ВСУ пошли в контратаки и сорвали планы Кремля на важном участке фронта2
- 8.10.2026, 10:30
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Наступательная кампания армии РФ провалилась сразу на нескольких направлениях.
Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает наступательные операции сразу на нескольких направлениях фронта. Однако на большинстве участков подтвержденного продвижения у врага нет.
Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). В то же время украинские военные проводят успешные контратаки в Донецкой области.
Как изменилась ситуация на фронте
В Сумской области оккупанты продолжили попытки ограниченного наступления, однако никаких подтверждений успехов армии РФ нет. Украинские силы в Сумской области проводили контратаки.
В Харьковской области оккупационная армия пыталась проникнуть в район Вовчанска. Российские военные блогеры распространяют преувеличенные заявления о продвижении войск РФ в районе стыка Вовчанского и Великобурлукского направлений.
Однако Силы обороны Украины нанесли удар по российским военным после вероятной попытки проникновения к востоку от Волчанска.
К северу от Купянска украинские военные проводили контратаки, в то время как вражеские войска не добились там подтвержденного продвижения.
На Лиманском направлении Силы обороны также продолжают контратаки вдоль восточного берега реки Жеребец к северо-востоку от Лимана, в то время как оккупантам не удается закрепить позиции вокруг самого Лимана.
На Славянско-Краматорском направлении российская группировка стремится создать условия для более масштабного наступления, но нынешние темпы продвижения не позволяют Кремлю реализовать эту цель.
«Российские войска провели операцию по проникновению к востоку от Краматорска. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 7 октября, украинские силы нанесли удар по российской позиции в западной части Малиновки (к востоку от Краматорска) после того, как, по оценке ISW, там состоялась российская операция по проникновению», - добавили аналитики.