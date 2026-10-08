«Европейцы точно знают, кто такой Лукашенко» 6 8.10.2026, 11:15

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Спецслужбы диктатора устраивает диверсии по советским методичкам.

Инцидент, случившийся на белорусско-латвийской границе с участием мигрантов и вооруженных людей в масках, которые пришли с территории Беларуси, повредили оборудование и вернулись туда же до прибытия пограничников, вызывает вопросы: где на самом деле проходят красные линии, как расценивать подобные провокации и какой может быть реакция Европы на них.

— Это диверсия, а диверсии устраивают и государственные службы, — говорит историк и политолог Роза Турарбекова в эфире «Еврорадио». — Они учатся этому (думаю, уже научились) у тех же россиян. Да и сами с усами — у нас ведь институт КГБ никуда не девался, а еще старые советские методички этому учили.

Другое дело, что раньше они, возможно, сдерживались, потому что хотели поддерживать добрососедские отношения. А сегодня — делают все для того, чтобы оказать давление на правительства Латвии и Литвы, с тем, чтобы те пошли по тому же пути, что, например, польское правительство. То есть, пошли бы на диалог и настаивали на снятии санкций с Беларуси, чтобы преодолеть транспортную изоляцию.

В целом диверсии носят многоцелевой характер. Тут можно усмотреть в том числе гибридные атаки в отношении стран-членов НАТО, в которых заинтересована РФ: чтобы все больше внимания и ресурсов оттягивать на восточную границу НАТО, а все меньше было ресурсов и помощи Украине.

Означает ли это, что Европа проигрывает Лукашенко, что белорусский калий таки поедет в Клайпеду, а пассажирские поезда — в Варшаву?

— Подождите, еще пока ничего не поехало, — останавливает пессимистов Турарбекова, — и Европа еще не проигрывает. Но если так случится — это, конечно, из-за того, что нет единства между США и Европой. Очевидно, что США ведут свою игру и в отношениях с Лукашенко, и в отношениях с РФ, и с Украиной. И разница в подходах Штатов и ЕС увеличивается.

Но все же давайте посмотрим, что будет дальше. Потому что те санкции, которые принимались против режима Лукашенко, в том числе по калию — принимались именно ЕС. И чтобы их снять, нужна очень сложная процедура. Я полагаю, что не надо бежать впереди лошади в прогнозировании того, чем все это закончится.

К тому же есть множество дополнительных факторов. Европа заинтересована в прекращении огня в Украине. А с другой стороны, перед Европой стоит немало других вызовов, имею в виду выборы, приход правых радикалов во власть, прежде всего в Германии. То есть, много всего. Но Европа все еще держится и не отменяет санкции.

Пока <разговоры о белорусском калии> — это все хотелки и желания. Но желания одно, а действительность совершенно иное. У европейцев нет никакой мотивации верить Лукашенко, а доверие в международной политике является одной из важнейших материй.

В дискуссиях о том, можем ли мы вернуться, условно, в 2019 год, ответ однозначный: не можем.

Поляки, начавшие так называемую «легкую оттепель», Лукашенко не верят. У них свои интересы, им нужно, чтобы американцы сделали военную базу на территории Польши, чтобы было меньше атак и территория Беларуси не использовалась Россией. Но при всем этом они точно знают, кто такой Лукашенко.

Поэтому и подходят так скромно <к диалогу с Минском>. Многое, наверное, происходит за кулисами, но пока видимых серьезных результатов нет. Только разговоры и консультации. Но, по крайней мере, на белорусско-польской границе пока такой дикости не происходит, как на белорусско-латвийской.

Не исключаю, что это была специальная демонстрация, чтобы Латвии стало понятно, каким путем «следует идти».

Хотя, если вспомнить, как реагировали на миграционный кризис у своих границ Польша и Литва: одни построили высоченные заборы, вторые хотят минировать подходы (напомним, в конце 2025 года Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин — ред.). А для Латвии граница остается слабым местом, потому что у нее нет таких ресурсов, как у других стран, и на самой границе не очень хорошо инфраструктура развита.

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