«Это знак»: WP пишет о потере россиянами мощей Дмитрия Донского

«Это знак»: WP пишет о потере россиянами мощей Дмитрия Донского15
- 8.10.2026, 13:40
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При отступлении российской армии была утеряна «святыня».
Россия все глубже уходит в военно-религиозный оккультизм, связывая его с ходом войны против Украины. The Washington Post обратила внимание на сообщения, в которых потерю российскими военными останков московского князя Дмитрия Донского увязывают с крупным успехом ВСУ на Донбассе.
По данным WP, о том, что при отступлении российской армии была утеряна «святыня», написали провоенные Telegram-каналы РФ.
Сообщения появились на фоне украинской операции «Вивальди» под Лиманом. В публикации говорится об освобождении около 176 квадратных километров и пленении 250 российских военных. Сами по себе успехи ВСУ не подтверждают потерю мощей, отмечает издание, однако в России в этом не уверены.
«Если вы привозите фрагмент руки святого на линию фронта в разгар агрессивной войны, а через несколько недель противник наносит удар именно в нужном месте и в нужное время, ваши бойцы вынуждены отступать и оставляют эту руку… возможно, Бог пытается вам что-то сказать?» – говорится в материале.
8 сентября Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами сообщил об отправке «ковчега с частицей мощей» к линии фронта. В заявлении церкви утверждалось, что святой полководец должен «невидимо встать в один боевой строй» с российскими военными. Речь идет о фрагменте правой руки Дмитрия Донского. По информации издания, мощи были обнаружены летом во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что отступавшие войска бросили реликвию. В одном из постов говорилось, что военные попали под обстрел во время молебна и оставили святыню.