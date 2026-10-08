«Это знак»: WP пишет о потере россиянами мощей Дмитрия Донского 15 8.10.2026, 13:40

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Фото: Yaroslav Chingaev/Reuters

При отступлении российской армии была утеряна «святыня».

Россия все глубже уходит в военно-религиозный оккультизм, связывая его с ходом войны против Украины. The Washington Post обратила внимание на сообщения, в которых потерю российскими военными останков московского князя Дмитрия Донского увязывают с крупным успехом ВСУ на Донбассе.

По данным WP, о том, что при отступлении российской армии была утеряна «святыня», написали провоенные Telegram-каналы РФ.

Сообщения появились на фоне украинской операции «Вивальди» под Лиманом. В публикации говорится об освобождении около 176 квадратных километров и пленении 250 российских военных. Сами по себе успехи ВСУ не подтверждают потерю мощей, отмечает издание, однако в России в этом не уверены.

«Если вы привозите фрагмент руки святого на линию фронта в разгар агрессивной войны, а через несколько недель противник наносит удар именно в нужном месте и в нужное время, ваши бойцы вынуждены отступать и оставляют эту руку… возможно, Бог пытается вам что-то сказать?» – говорится в материале.

8 сентября Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами сообщил об отправке «ковчега с частицей мощей» к линии фронта. В заявлении церкви утверждалось, что святой полководец должен «невидимо встать в один боевой строй» с российскими военными. Речь идет о фрагменте правой руки Дмитрия Донского. По информации издания, мощи были обнаружены летом во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что отступавшие войска бросили реликвию. В одном из постов говорилось, что военные попали под обстрел во время молебна и оставили святыню.

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