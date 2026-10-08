Путин отменил массовую мобилизацию? 5 Тимоти Эш

8.10.2026, 10:43

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Мы стали свидетелями отступления российских сил на фронте.

Изучая оценки аналитиков, наблюдающих за войной в Украине, я вижу, что до недавнего времени существовало общее предположение — или, скорее, опасение: после выборов в Госдуму России, состоявшихся в прошлом месяце, Путин объявит новую мобилизацию, которая станет прелюдией к очередному крупному наступлению на Донбассе.

При этом было распространено мнение, что такая мера окажется практически бессмысленной — она лишь даст российской мясорубке новые человеческие ресурсы. А эта мясорубка на протяжении большей части 2026 года перемалывает по нескольку десятков тысяч российских военнослужащих в месяц.

Однако, похоже, что Путин решил не прибегать к новой мобилизации — возможно, опасаясь внутриполитических последствий в том случае, если война наконец подойдет вплотную к московской и петербургской элите, и ее сыновья, братья, дяди и отцы начнут гибнуть в этой бессмысленной войне, развязанной ради удовлетворения путинского самолюбия.

Вместо этого мы, похоже, стали свидетелями отступления российских сил на фронте: сентябрь оказался первым месяцем со времен злополучного украинского контрнаступления осенью 2023 года, когда Россия в итоге потеряла больше территории в Украине, чем захватила.

Очевидно, Путин сменил стратегию. Теперь его, судя по всему, устраивает удержание нынешней линии фронта на Донбассе, тогда как основной удар он решил направить на украинскую экономику. Мы увидели резкое увеличение числа российских атак дронами и баллистическими ракетами по промышленным предприятиям, энергетической инфраструктуре, транспортным объектам, торговым и логистическим узлам и цепочкам поставок Киева.

Под удар попала украинская сталелитейная промышленность: пять доменных печей были выведены из строя, фактически парализовав некогда ведущую экспортную отрасль страны. Россия наносила удары и по ключевым мостам через Днепр в Киеве — опять же, стремясь не только подорвать моральный дух украинцев, но и нарушить работу экономики столицы.

В Черном море Россия отвергла попытки Турции, США и других стран договориться о прекращении огня, которое распространялось бы на зерновые перевозки, и украинский экспорт зерна практически иссяк. Аналогичная инициатива о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре также была отброшена Москвой.

Цель, судя по всему, состоит в том, чтобы обескровить экономику Украины, подорвать ее военно-промышленный потенциал и сломить стойкость украинцев. Ставка сделана и на то, чтобы ввергнуть страну в рецессию, спровоцировав глубокий дефицит бюджета и платежного баланса. Это потребует еще бóльших финансовых вливаний со стороны Европы — в тот момент, когда госбюджеты по всему континенту и так трещат по швам, а опасения по поводу их устойчивости уже отражаются на рынках — прежде всего во Франции, Великобритании и других странах.

Думаю, конечная цель — сломить дух украинцев и одновременно подорвать готовность Европы продолжать финансировать Украину в этой войне.

Я считаю, что возможности для серьезного переговорного процесса и заключения мира при президентстве Трампа были. Но он настолько плохо распорядился этой возможностью, что вселил в Путина уверенность: при американском президенте Трампе трансатлантический альянс расколется, а вместе с ним исчезнет и готовность помогать Украине.

Поддерживая ультраправые партии в Европе — AfD в Германии, Национальное объединение во Франции и Reform в Великобритании, — Трамп, на мой взгляд, одновременно дал Путину надежду на свет в конце туннеля: выборы неизбежно приведут к власти новые правительства в европейских странах, которые прекратят финансирование Украины со стороны Европы.

В этом контексте стоит рассматривать и предстоящие выборы во Франции: Путин, похоже, рассчитывает, что победа Ле Пен не только положит конец французской помощи Украине, но и заблокирует выделение средств и поддержку по линии Евросоюза.

Поэтому Кремлю сейчас выгодно продолжать боевые действия зимой, чтобы дотянуть до весны, когда возникнет реальная перспектива полного краха европейской поддержки Киева. И вся зимняя стратегия сведена к максимизации разрушений в Украине, чтобы сделать чек за ее содержание неподъемным для Европы.

Все это представляется совершенно очевидным таким опытным наблюдателям за войной в Украине, как я сам — я слежу за происходящим уже 40 лет. Путина, да и, к сожалению, Трампа, можно читать как открытую книгу.

Российский президент вовсе несложен для понимания. Он — классический политический «хулиган» с мафиозными повадками, взращенный в недрах КГБ. Единственное, что он признает, — это сила и власть, а любая слабина для него — сигнал к наступлению. И в Европе, и в Трампе он считывает именно слабость и отсутствие жесткого лидерства.

Трамп фактически не заставил Россию и ее президента расплачиваться за войну в Украине. Более того, его попытки восстановить нормальные американо-российские деловые отношения выглядят как готовность вознаградить Путина за аннексию украинских земель.

Путин не видит никаких наказаний или санкций за то, что продолжает испытывать границы НАТО в Европе с помощью кибератак, подрывов складов боеприпасов, покушений на европейских промышленников, рейдов БПЛА по объектам в Европе, а с недавних пор — и атак на судоходство в водах стран Альянса.

Безнаказанность и отсутствие жесткой реакции со стороны НАТО (вызванные, как мне кажется, неуверенностью европейских членов в надежности американского «зонтика») лишь провоцируют новые вредоносные действия России. Каждая безнаказанная операция Путина обнажает слабость НАТО, неспособность должным образом отреагировать и отсутствие уверенности в поддержке США.

Поэтому Путин будет продолжать. Нагнетая страх перед Россией в Европе, он рассчитывает снабдить своих ультраправых партнеров предвыборными козырями: они предложат избирателям умиротворение России ради сохранения мира. По крайней мере, они сами верят, что смогут этого добиться.

Но его союзники плохо знают Путина — он с удовольствием примет все авансы от AfD, Нацобъединения или Reform UK — а затем потребует (и придет) за новой данью.

Европе необходимо лидерство, но сейчас его катастрофически не хватает.

Что касается финансирования Украины, война обходится ей все дороже, а похоже на то, что продлится она как минимум до 2028 года. Это означает, что €90 млрд, согласованных ЕС в рамках механизма USL (Ukraine Support Loan) на заседании Европейского совета в декабре 2025 года, недостаточно.

Украина говорит о дефиците военного финансирования в размере $27 млрд в 2026 году и $32 млрд в 2027-м — и это еще без учета десятков миллиардов дополнительных средств, которые потребуются, если война затянется до 2028 года.

Европе следует действовать на опережение, не дожидаясь последствий французских выборов. Необходимо защитить финансирование Украины от их возможного результата, создав новые финансовые механизмы, и, наконец, задействовать замороженные в западных юрисдикциях российские активы Центрального банка на сумму $300 млрд. Но в тот момент, когда от европейских лидеров требуются решительность и стратегическое видение, мы наблюдаем колебания и попытки сэкономить каждую копейку — или каждый евроцент.

Нужно недвусмысленно дать Путину понять: Европа и оставшиеся у нее союзники, за исключением США, предоставят Украине все необходимое для продолжения этой войны — выпишут ей по сути «открытый чек».

Нашим налогоплательщикам следует объяснять это так: инвестиции в размере $100 млрд в оборону Украины, которые позволят остановить Россию, в долгосрочной перспективе могут ежегодно экономить Европе 1−2% ее оборонных расходов. Это потенциально означает экономию €250−500 млрд в год.

Казалось бы, все очевидно. Но Европе слишком часто не хватает дальновидности, и она, как правило, начинает действовать только тогда, когда кризис уже ударил по ней — а в данном случае этим кризисом станет победа России в Украине.

Только представьте этот сценарий: десятки миллионов украинцев устремятся на Запад, создавая колоссальную нагрузку на социальную, экономическую и политическую системы Европы. Россия при этом придвинется еще ближе к границам НАТО, а ее военный потенциал будет усилен за счет захваченного военного потенциала Украины.

Европа окажется перед лицом объединенной военной мощи России и поглощенной Украины — и все это без американского «зонтика». Это будет для нее катастрофой, именно поэтому финансирование Украины СЕЙЧАС — самый дешевый вариант из всех возможных.

Тимоти Эш, New Voice

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