Лукашенко связан 9 Тарас Березовец

8.10.2026, 13:49

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Тарас Березовец

Пюрера использовали в качестве тарана.

В Латвии произошло то, о чем предупреждали эксперты и чего больше всего боялись военные. Группа неизвестных в масках проникла на территорию Латвии из Беларуси, похитила камеры видеонаблюдения и беспрепятственно вернулась обратно до прибытия пограничного наряда. Перед этим, явно с целью отвлечения внимания, группа из примерно 20 нелегалов под руководством неустановленных вооруженных мужчин демонстративно штурмовала границу.

В вооруженных силах Латвии квалифицируют инцидент как преднамеренную провокацию и гибридную угрозу безопасности. Какие выводы мы должны сделать?

К сожалению, несмотря на предупреждения и подготовку стран восточного фланга НАТО, Россия оказалась более подготовленной и более агрессивной, чем на это рассчитывали партнеры. Путин не стал дожидаться 2029 года, когда, по оценкам аналитиков, Альянс должен подготовиться к отражению российской угрозы. Напротив, он ускорил начало гибридного нападения на Европу, традиционно использовав режим белорусского пюрера в качестве тарана. Более того, это произошло в день рождения кремлевского диктатора, что не является совпадением. Лукашенко некуда отступать. Он связан кровными узами с кремлевским карликом, только что уладил конфликт с США и может не ожидать жесткого отпора на свои провокации. В худшем случае нелегалов задержат или застрелят, это не представляет никакой угрозы для Лукашенко.

А Путин провел разведку боем, и результаты должны его обнадежить. Операция прошла успешно, значит, новая атака против Латвии, Эстонии и Литвы более крупного масштаба состоится уже в ближайшее время. Причем на этот раз она может закончиться кровью. Вероятные точки прорыва – Даугавпилс и Нарва.

Тарас Березовец, «Фейсбук»

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