ВСУ взяли в плен наемника с белорусским паспортом

ВСУ взяли в плен наемника с белорусским паспортом11
- 8.10.2026, 11:11
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В плен он попал непосредственно под Лиманом.
Проект «Хочу жить» пообщался с военнослужащими 20-й и 25-й общевойсковых армий России, которые попали в украинский плен во время боев на этом направлении. Среди них – белорус Юрий Баран.
Подписать контракт с российской армией он решил из-за того, что на заводе, где он работал, не было работы. Какое именно это предприятие, Баран не уточняет.
Об условиях на фронте белорус вспоминает прежде всего в связи с перебоями со снабжением. По его словам, летом стояла сильная жара, а воды катастрофически не хватало.
В плен Баран попал непосредственно под Лиманом. По его словам, его группе из пяти человек поставили задачу пробраться в город и дождаться там другую группу. Чтобы снизить риск, они решили двигаться по одному. Белорус пошел первым.
«Я зашел в город Лиман и уже сидел, ждал основную группу. Группа до меня не дошла. Все в лесу остались. Все погибли», – вспоминает Баран.
О гибели товарищей-оккупантов он узнал не сразу и некоторое время продолжал ждать их в городе. Тем временем место, где он находился, начали обстреливать дронами, артиллерией и минометами с украинской стороны.
Баран решил уйти из опасного места, перешел железную дорогу и нашел другое укрытие в городе. Позже, перебираясь между убежищами, он столкнулся с украинскими военными. Те предложили ему сдаться, если он хочет жить, и, как признает Баран, вывод был очевиден.
По его словам, украинские солдаты отнеслись к нему по-человечески: его кормили, а курящих даже обеспечивали сигаретами.
Свою историю белорус завершает рассуждениями о том, насколько российские военные вообще понимают, куда и зачем их отправляют.
«Иду туда, не знаю куда. Так, видимо, большая часть [российских] солдат и идет», – отмечает он.