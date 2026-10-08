Глава Вооруженных сил Латвии рассказал подробности провокации на границе с Беларусью 2 8.10.2026, 12:00

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С белорусской стороны последовали агрессивные действия.

Организованные группы регулярно участвуют в переправке мигрантов из Беларуси. Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс. Он также рассказал подробности инцидента 6 октября, когда в Латвию пыталась прорваться группа из 20 человек в сопровождении неизвестных в масках, пишет латвийский сайт Delfi.

По словам Пуданса, переправление людей через латвийскую границу — регулярно используемая тактика, при этом мигрантов, как правило, сопровождают группы организованных людей, которые помогают им добраться до границы и пересечь ее.

6 октября, как рассказал Пуданс, латвийские военнослужащие прибыли, когда несколько человек уже пересекли границу и перелезли через забор. Они стали задерживать нарушителей, и в этот момент с белорусской стороны последовали агрессивные действия.

«Начали угрожать, бросать в наших военнослужащих камни, обломки деревьев, поленья, а также был предмет, похожий на оружие, который направили на военных», — рассказал Пуданс.

Командующий НВС отметил, что из-за плохой видимости и расстояния невозможно полностью подтвердить, что это действительно было оружие. Однако военнослужащие действовали исходя из увиденного и оценки ситуации.

Напомним, 6 октября Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что на этой неделе «группа численностью не менее 20 нелегальных мигрантов в сопровождении лиц в масках попыталась незаконно пересечь государственную границу Латвии». Латвийские военные пресекли эту попытку, но сопровождавшие лица были вооружены, угрожали военнослужащим, а также активно подталкивали и направляли группу мигрантов в сторону Латвии.

Спустя несколько часов после этого инцидента в Латвию проникли люди в масках, которые повредили распределительный шкаф и похитили камеры, после чего вернулись на территорию Беларуси.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что за этими инцидентами «стоит Москва».

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