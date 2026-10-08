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«Лукашенко здесь отведена роль марионетки»

  • 8.10.2026, 12:57
«Лукашенко здесь отведена роль марионетки»

У ЕС есть целый ряд инструментов для давления на диктатора.

На границе Латвии с Беларусью зафиксирована новая опасная провокация. Группу мигрантов пытались направить в сторону латвийской территории вооруженные люди в масках. Они угрожали военным, а позже проникли в Латвию, повредили пограничную инфраструктуру и забрали камеры наблюдения.

Как можно расценивать этот эпизод на латвийско-белорусской границе? Об этом сайт Charter97.org поговорил с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым:

— Это эпизод гибридной войны России против европейских стран. Его следует рассматривать не как провокацию против отдельно взятой европейской страны Латвии, а как провокацию против НАТО. Лукашенко здесь отведена роль марионетки: он выполняет приказы Путина, который рассчитывает путем усиления провокаций, гибридных атак, подрывной деятельности ослабить поддержку европейскими государствами Украины. Он и его чиновники практически открыто об этом заявляют.

— На какие болевые точки режима Лукашенко может надавить Запад, отвечая на подобные действия?

— Европейский Союз обладает целым арсеналом инструментов для оказания давления и предотвращения подобных провокаций. Как всегда, не хватает политической воли.

Начнем с того, что Беларусь — это бутылочное горлышко для транспортных потоков, которое важно не только для Беларуси, но и для России и Китая. Ограничения в этой области позволяет достаточно быстро приструнить агрессора.

Европа очень слабо реагирует на подобные диверсии, и грозные заявления об усилении давления для предотвращения провокаций оборачиваются почему-то ползучим признанием диктатора Лукашенко.

А любая нерешительность и любые шаги по признанию режима оборачиваются более агрессивным поведением режима. Это же азбука, и это подталкивает диктаторов к жестким действиям против демократических государств по всему миру.

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