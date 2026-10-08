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В Европарламенте призвали закрыть все «Русские дома» в ЕС

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  • 8.10.2026, 13:19
В Европарламенте призвали закрыть все «Русские дома» в ЕС

Автором инициативы выступила евродепутат от Литвы Раса Юкнявичене.

В Европарламенте 71 депутат призвал руководство ЕС принять меры для прекращения работы «Русских домов» в странах объединения. Соответствующее обращение парламентарии направили председателю Европейского совета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю европейской дипломатии Кае Каллас. Автором инициативы выступила евродепутат от Литвы Раса Юкнявичене, сообщает литовская телерадиокомпания LRT.

В документе указывается, что «Русские дома» продолжают работать в 15 странах ЕС, включая Бельгию, Германию, Францию, Австрию и Испанию. Депутаты назвали эти центры инструментами «гибридного влияния» и «координаторами зарубежных операций по манипулированию информацией». В Европарламенте подчеркнули, что головная организация центров — «Россотрудничество» — находится под санкциями ЕС. При этом закрытие филиалов формально остается в компетенции национальных властей.

В сентябре Германия официально обвинила Россию в (организации диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле https://charter97.org/ru/news/2026/10/6/700903/), где рядом с украинским военно-транспортным самолетом был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. После этого немецкие власти объявили о закрытии российского генконсульства в Бонне и «Русского дома» в Берлине. В Москве отвергли обвинения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответ на прекращение работы «Русского дома» будут закрыты отделения немецкого Института Гете в России.

Помимо Германии, после начала полномасштабной войны в Украине работу «Русских домов» остановили в шести странах ЕС. В частности, в Словении, Словакии, Хорватии, Македонии, Черногории и Румынии. Причиной для приостановки работы культурных центров было либо прекращение межправительственных соглашений, либо высылка сотрудников «Русских домов». При этом новые центры Россия открывала в странах Африки, Азии и Латинской Америки, говорил бывший глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Русский дом» — неформальное название заграничных представительств Россотрудничества, которое занимается «усилением гуманитарного влияния России в мире». ЕС ввел санкции против агентства в июле 2022 года.

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