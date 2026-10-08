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The Telegraph: Путин хочет вернуть генерала Суровикина

  • 8.10.2026, 13:43
The Telegraph: Путин хочет вернуть генерала Суровикина

Из-за неудач армии РФ на Донбассе.

Из-за того, что российское наступление на Донбассе буксует, кремлевский диктатор решил прибегнуть к проверенному методу — усилить террор мирного населения, чтобы сломать волю к сопротивлению. Среди приоритетных целей — Киев.

Сделать это он якобы поручил генералу Сергею Суровикину, который известен как «генерал Армагеддон». В свое время под его командованием сирийский город Аллепо сравняли с землей, убив при этом тысячи мирных жителей, пишет The Telegraph.

Журналисты напомнили, что Путин поддерживал режим Башара Асада, а российские наемники превращали больницы, школы и жилые кварталы в мишени.

«Расчет был прост: убивать, калечить и терроризировать мирных жителей — делать их жизнь настолько опасной и невыносимой, чтобы в конечном итоге они потребовали от своего правительства прекратить войну. В Сирии этот план провалился», — отмечают обозреватели, добавив, что, вероятнее всего, в Украине будет так же, то есть все закончится неудачей.

Зачем Путину мосты?

Семь мостов через Днепр — очевидные цели для диктатора, поскольку Киев, как и большинство столиц, является крупным узлом автомобильных и железных дорог. Если перерезать город надвое, это парализует сообщение между правым и левым берегами не только города, но и Украины в целом. ВС РФ уже несколько недель периодически атакуют мосты в Киеве и других регионах Украины.

«Так не ведет себя человек, готовящийся завершить войну. Так ведет себя диктатор, готовящий население к затяжному конфликту», — констатируют британские журналисты.

Он уверен, что сможет переиграть не только Украину, но и коллективный Запад. Путин не считается с человеческими потерями, поскольку для Кремля это — дешевый ресурс.

Поскольку население РФ больше, диктатор не сомневается в том, что поставит Киев на колени.

На данный момент документальных или официальных подтверждений того, что Путин отдал отдельный прямой приказ о планировании атак конкретно Суровикину в открытых достоверных источниках нет.

Что должен делать Запад?

Чтобы помочь Украине выстоять, Запад должен резко увеличить поставки зенитных ракет, радаров, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, отмечают обозреватели, пришло время рассмотреть варианты, которые еще два года назад казались немыслимыми:

«Если Россия начнет целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре в промышленных масштабах, НАТО должно рассмотреть возможность использования своего подавляющего превосходства в воздухе для защиты мирного населения и критически важных объектов Украины — без прямого вступления в войну. Это не обязательно означает немедленное введение традиционной бесполетной зоны. Речь идет о серьезном анализе того, может ли авиация НАТО помочь в защите определенных районов или критически важных объектов в критической ситуации — особенно когда альтернативой становится безнаказанное уничтожение мирных жителей российскими ракетами и беспилотниками».

Если Путин поймет, что за удары по Киеву ему ничего не будет, то продолжит наносить их. Но если Великобритания и Европа продемонстрируют, что украинские города будут защищены, народ получит поддержку, а армия — необходимое снабжение на столько, сколько потребуется, Путину придется признать безперспективнойсть дальнейшего террора.

Сергей Суровикин: мятеж Пригожина и таинственное исчезновение

Сергей Суровикин занимал пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. В октябре 2022 года его отправили командовать «спецоперацией» в Украине. Но уже в январе 2023 года Суровикина сместили с поста командующего и назначили заместителем своего преемника.

После мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, в РФ начались чистки среди высших военных чиновников, подозреваемых в причастности к бунту. Предположительно, среди задержанных был и генерал Суровикин.

4 сентября 2023 года стало известно, что генерала Суровикина выпустили из-под стражи после смерти Евгения Пригожина. Источник The New York Times был уверен, что у Сергея Суровикина больше нет карьерных перспектив.

6 сентября того же года бывший советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова заявила, что с сайта Министерства обороны Российской Федерации исчезла страница с биографией генерала Сергея Суровикина. Тогда как по словам члена комитета Госдумы по обороне Виктора Заварзина, генералу якобы нашли «неплохую» должность «по СНГ».

15 сентября 2023-го сообщалось, что экс-главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергей Суровикин находился в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны Российской Федерации.

«Заслуги» Сергея Суровикина в Сирии

Отметим, что генерал Сергей Суровикин командовал интенсивными бомбардировками сирийского города Алеппо. Британские эксперты допускают, что этот опыт он может перенести на Украину.

Военно-воздушные силы РФ сравняли город с землей в 2016 году. Президент России Владимир Путин сделал Суровикина героем РФ за его «успехи» в Сирии.

Правозащитники считают Суровикина виновным в военных преступлениях в Сирии и убийствах гражданских. Организация Human Rights Watch заявляла, что под его командованием ВС РФ бомбили больницы в провинции Идлиб, в которых было много детей. Суровикин также одобрял применение химического оружия против гражданских в Сирии.

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