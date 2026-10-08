Трамп отказался поздравлять Путина с днем рождения

Трамп отказался поздравлять Путина с днем рождения1
- 8.10.2026, 13:45
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Обещанный звонок не состоялся.
Президент США Дональд Трамп не поздравил российского диктатора Владимира Путина с днем рождения, а телефонного разговора между лидерами 7 октября не состоялось. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.
Накануне Трамп говорил журналистам, что планирует позвонить Путину именно 7 октября, в день его рождения.
«У меня сегодня запланирован звонок. Сегодня день рождения Путина. Уверен, вы будете его праздновать», – сказал Трамп.
По словам Пескова, Путин не получал от американского лидера и поздравительной телеграммы. При этом в Кремле утверждают, что подготовка возможного телефонного разговора продолжается.
«Задержек в согласовании разговора Путина и Трампа нет», – заявил Песков.
Конкретные дату и время переговоров глав Кремля и Белого дома пока не определили.