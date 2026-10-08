Кадыров стал «почетным архитектором» России 8.10.2026, 14:00

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Рамзан Кадыров

Он якобы спроектировал район имени Путина в Грозном.

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание «Почетный архитектор Российской Федерации». Награду ему вручил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на церемонии открытия второй линии района имени Владимира Путина в Грозном. «Этот прекрасный микрорайон под личным контролем был задуман и спроектирован Рамзаном Ахматовичем. И я хочу от себя лично вас еще раз поздравить и считаю, что главный архитектор всех этих проектов — вы лично», — сказал Хуснуллин, вручая награду главе Чечни.

Вице-премьер также отметил, что район имени Путина был спланирован и построен за короткое время. «По соотношению цены и качества, я могу сказать, это один из лучших примеров для нашей страны», — подчеркнул Хуснуллин. Во вторую линию района вошли 38 многоквартирных домов общей площадью около 500 тыс. кв. метров жилья, а также пешеходный бульвар имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова протяженностью 1,8 км.

Ранее в начале октября главе Чечни по указу Путина присвоили воинское звание генерала армии РФ. Директор Росгвардии Виктор Золотов также вручил Кадырову краповый берет. Генерал армии — второе по старшинству воинское звание в российской армии после звания маршала. В свою очередь, краповый берет считается высшим знаком отличия спецподразделений Росгвардии. Право на его ношение военнослужащие подтверждают квалификационными испытаниями, включающими проверку физической, огневой и тактической подготовки.

В администрации главы Чечни заявили, что присвоение Кадырову звания генерала армии и вручение ему крапового берета — это «признание выдающихся заслуг перед Отечеством, многолетнего доблестного труда и беззаветного служения Родине».

В апреле 2022 года Кадыров получил звание генерал-лейтенанта, а в июле 2020 года — генерал-майора. Ранее он также был удостоен звания Героя России, ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, ордена Мужества, ордена Почета и других наград. Согласно подсчётам «Вёрстки», после начала войны против Украины Кадыров и члены его семьи получили около 150 различных наград.

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