Лукашенко превращает границу Беларуси в оружие 3 8.10.2026, 14:15

4,728

Давление усиливается.

Беларусь усиливает давление на соседние страны и фактически превращает свою границу в инструмент Кремля, пишет итальянская газета Il Foglio (перевод — сайт Charter97.org).

В ночь на 7 октября группа вооруженных людей в масках проникла с территории Беларуси в Латвию. Они повредили электрический щит и похитили несколько камер видеонаблюдения, после чего скрылись до прибытия пограничников. Это не первый подобный инцидент.

Ранее через границу прорывались люди, которые расчищали путь мигрантам. Минск использует миграционный маршрут с 2021 года, направляя людей к границам Польши, Литвы и Латвии.

Теперь давление усиливается. Беларусь копает тоннели у границы с Латвией, а провокации становятся частью более широкой стратегии. «Минск действует сразу против нескольких соседей, включая Украину, Польшу, Литву и Латвию», пишет издание.

Особое значение имеет положение Риги. Латвия активно поддерживает Украину и выступает против угроз со стороны Москвы. Поэтому давление со стороны Беларуси может быть направлено и на ослабление европейской поддержки Киева.

Лукашенко также позволяет России использовать белорусскую территорию для военных целей. В Беларуси находятся российские военные, техника и вооружение, а северная граница Украины находится под постоянным наблюдением из-за угрозы нового наступления.

«Москва давно считает Латвию возможным слабым звеном», — отмечает Il Foglio.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com