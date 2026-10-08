Беспилотники атаковали крупнейший НПЗ России в Сибири

Беспилотники атаковали крупнейший НПЗ России в Сибири8
- 8.10.2026, 14:18
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Слышны взрывы, из труб идет дым.
Беспилотники атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод России — Омский НПЗ.
Как передает ASTRA, об этом сообщают местные жители.
«Омский НПЗ атакуют. Там из труб идет дым. Было слышно два взрыва», — говорят они.
Ранее в Омской области объявили о беспилотной опасности. Власти заявляли о возможном ограничении использования мобильного интернета. Также ограничения ввели в Омском аэропорту.
До этого на территории всего Уральского федерального округа был введен режим опасности, связанной с беспилотными летательными аппаратами.
Атаку подтвердил губернатор Виталий Хоценко.
Напомним, 6 июля в Силах обороны Украины подтвердили поражение Омского НПЗ, расположенного на расстоянии почти 2 500 км от государственной границы Украины.
Омский НПЗ — это последний из 11 крупнейших производителей бензина в России, который подвергся атаке украинских дронов.