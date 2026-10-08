В Беларуси снова повысят налог на собак 3 8.10.2026, 14:42

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В 2027 году.

В Беларуси планируют повысить налог для владельцев собак. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс на 2027 год.

Сейчас в стране действует налог для владельцев собак старше трех месяцев. Он составляет 14 рублей, а за потенциально опасные породы – 67 рублей. В 2027 году эти суммы хотят увеличить до 15 и 71 рубля соответственно.

Платить налог нужно раз в квартал, при этом собаку необходимо зарегистрировать. Сделать это можно в службе «одно окно» районных и городских исполкомов, а в Минске – в администрациях районов. Сумму налога за содержание собаки указывают в жировках на оплату коммунальных услуг.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Беларуси начнут начислять налог на собак даже без их регистрации. «Стучать» предлагают ветеринарам и соседям.

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