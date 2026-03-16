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В Беларуси начнут начислять налог на собак даже без их регистрации

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  • 16.03.2026, 10:08
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В Беларуси начнут начислять налог на собак даже без их регистрации

«Стучать» предлагают ветеринарам и соседям.

С 1 июля 2026 года в Беларуси налог на собаку будут начислять не только владельцам, которые официально зарегистрировали питомца. Платить придется и тем хозяевам, у которых будет установлен сам факт проживания животного, даже если оно не поставлено на учет.

О том, как будут получать такую информацию, в эфире СТВ рассказала заместитель генерального директора по идеологической работе Минского городского жилищного хозяйства Ольга Драпей. По ее словам, данные планируют собирать ежемесячно из разных источников — ветеринарных клиник, гостиниц для животных и других мест, куда владельцы приводят собак. Также возможны сообщения от граждан и соседей.

Ставки налога на 2026 год уже утверждены. За собаку обычной породы нужно будет платить 14 рублей в квартал, за потенциально опасную — 67 рублей. При этом местные советы могут изменять размер ставок, но не более чем в два раза.

Налог начинают начислять с момента, когда собаке исполняется три месяца.

Закон предусматривает ряд льгот для владельцев собак. Не платить налог могут инвалиды, владеющие собаками-поводырями, а также люди с инвалидностью первой, второй и третьей группы.

От налога также освобождены многодетные семьи, семьи усыновителей и удочерителей детей-инвалидов до 18 лет, а также граждане, проживающие в одноквартирных домах или изолированных помещениях.

Зарегистрировать собаку можно в службе «одно окно» по месту жительства. Для этого потребуется только документ, удостоверяющий личность.

Процедура регистрации бесплатная, а жетон и удостоверение владельцу выдают в тот же день.

Если же собака не зарегистрирована, это считается нарушением правил ее содержания. За такое нарушение предусмотрен штраф до 675 рублей.

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