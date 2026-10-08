Евродепутаты потребовали от режима Лукашенко прекратить преследование католического священника 1 8.10.2026, 15:36

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ксендз Анатолий Парахневич

Фото: Katolik.life

В Минске тайно судят ксендза Анатолия Парахневича.

Глава Делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска, ее заместители Томас Тобе и Михал Кобоско, а также постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Хельмут Брандштеттер выступили с совместным заявлением в связи с закрытым уголовным процессом над священником. Анатолию Парахневичу вменяют «государственную измену». Сайт Charter97.org приводит заявление целиком:

— Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что в Минске начался тайный уголовный процесс над ксендзом Анатолием Парахневичем, католическим священником из прихода в Ольковичах, который уже более 200 дней находится под стражей КГБ и обвиняется в «государственной измене».

Решение провести процесс в закрытом режиме, полное отсутствие прозрачности и отсутствие достоверной информации о состоянии здоровья ксендза Парахневича вызывают серьезные вопросы относительно соблюдения фундаментальных прав человека и основных гарантий справедливого судебного разбирательства. Белорусские правозащитники, в том числе Правозащитный центр «Весна», признали ксендза Парахневича политическим заключенным, указав на репрессивный и политически мотивированный характер его преследования.

Преследование ксендза Парахневича не является единичным случаем. Оно является частью более широкой системной кампании репрессий, проводимой в Беларуси режимом Лукашенко против Католической церкви, других христианских общин, независимого духовенства, журналистов, правозащитников, активистов гражданского общества, а также представителей национальных и религиозных меньшинств. Режим неоднократно использовал обвинения в шпионаже и государственной измене как инструменты запугивания и репрессий против людей, которых власти считают независимыми или критически настроенными.

Особую обеспокоенность вызывает систематические ограничения свободы совести, вероисповедания и религии в Беларуси. Обязательная перерегистрация религиозных организаций, введенная законом «О свободе совести и религиозных организациях», привела к серьезным ограничениям деятельности религиозных общин и религиозного плюрализма. Европейский парламент уже заявил, что эти нормы грубо нарушают фундаментальное право на свободу религии, совести и убеждений, и призвал немедленно прекратить преследование религиозных общин и церквей.

Особенно сильно от этих мер пострадала Белорусская грекокатолическая церковь. Из-за невозможности перерегистрировать необходимое количество приходов в соответствии с ограничительным законодательством она фактически лишилась юридического статуса религиозного объединения. Все три ранее зарегистрированных греко-католических прихода в Брестской области — в Бресте, Барановичах и Ивацевичах — получили отказ в перерегистрации и впоследствии были ликвидированы по решениям судов. В апреле 2026 года Верховный суд отклонил последнюю жалобу на решение о ликвидации греко-католического прихода в Бресте.

Протестантские общины также подвергаются серьезному давлению и преследованиям. Минская церковь «Новая жизнь» была принудительно лишена своего места богослужений. В июне 2023 года здание церкви было снесено, а сама религиозная община впоследствии была ликвидирована по решению суда. Эти действия показывают масштаб давления на независимые христианские общины и продолжающееся разрушение религиозной свободы в Беларуси.

Поэтому дело отца Парахневича необходимо рассматривать в этом более широком контексте. Тайные судебные процессы, произвольные задержания и политически мотивированные уголовные дела несовместимы с принципами правового государства. Использование спецслужб, прокуратуры и судов для запугивания духовенства, ограничения независимой религиозной жизни и подавления тех, кто находится вне контроля режима, является серьезным нарушением фундаментальных свобод.

По всей Беларуси священники и представители Католической церкви, члены других религиозных общин, независимые журналисты, правозащитники, активисты гражданского общества и обычные граждане продолжают подвергаться произвольным задержаниям, содержанию в тяжелых условиях и глубоко политизированным судебным процессам лишь за реализацию своих фундаментальных прав. Духовенство и религиозные меньшинства особенно уязвимы перед репрессиями.

Мы решительно осуждаем преследование ксендза Анатолия Парахневича и все формы репрессий против духовенства, верующих и религиозных общин в Беларуси. Мы призываем режим Лукашенко прекратить преследование религиозных общин, восстановить юридический статус организаций, которым было незаконно отказано в регистрации, отменить необоснованные решения об их ликвидации и гарантировать подлинную свободу совести, религии и убеждений в соответствии с международными обязательствами Беларуси.

Мы вновь призываем к немедленному и безусловному освобождению отца Анатолия Парахневича и всех политических заключенных в Беларуси, а также к их полной реабилитации. Мы выражаем солидарность со всеми, кто подвергается необоснованным задержаниям, тайным и политически мотивированным судебным процессам и преследованиям граждан за осуществление их фундаментальных прав.

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