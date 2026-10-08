«Путин потеряет все за три месяца» 3 8.10.2026, 15:18

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Фото: 112.ua

Зеленский рассказал, как «зашить рот России».

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии перспектив мирного урегулирования. Президент Украины заявил, что проблема заключается в нежелании США усилить давление на Россию, заставив Путина сесть за стол переговоров перед страхом потерять все. Заявление президента Украины приводит УНИАН.

«Мы слышали об очень многих разных моментах во время войны. Очень много безвыходных ситуаций, сложных углов и т.д. Мы сами себя – люди, лидеры, политики сами себя загоняют в угол… понимаете нельзя договариваться с русскими с одной стороны о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой стороны говорить что мы в каком-то дипломатическом тупике. Мы не в дипломатическом тупике», — заявил Зеленский.

Президент Украины призвал усилить экономические ограничения против России, прекратить поддерживать ее торговлей и расширить возможности Украины по использованию Starlink.

Он также заявил, что просил американскую сторону помочь защитить украинское небо и добиться превосходства в воздухе. В качестве примера Зеленский привел действия против Ирана.

«Закройте ему всю экономику. Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами. Просто наложите санкции на их оружие. Откройте Старлинк Украине. Вы же открыли, когда Ирану отвечали. Все там работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. То есть, когда оно вам нужно, значит оно работает. Для них это ничего не стоит помочь Украине. И я откровенно говорил – дайте нам, помогите нам защитить небо и доминировать небо. И тогда Путин сядет за стол переговоров. Почему? Потому что потеряет все. Три, два месяца – все потеряет. А мы ждем, когда китайцы разработают аналог и передадут россиянам. Ну так где тут правда, где здесь честность? Где здесь тупик? Какой тупик? Это называется нежеланием», — сказал Зеленский.

Ранее Рубио заявил, что Путин не предполагал такого развития событий в войне, когда армия РФ в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину.

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