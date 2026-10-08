Евросоюз снял санкции с миллиардера, который обещал предать Лукашенко 5 8.10.2026, 16:25

4,982

Михаил Гуцериев

Фото: Коммерсант

Гуцериев хотел продать ФБР секреты белорусского диктатора.

Евросоюз исключил российского миллиардера Михаила Гуцериева и белорусского предпринимателя Виктора Шевцова из санкционного списка ЕС, в который они попали за поддержку режима Александра Лукашенко, сообщило «Радыё Свабода». Причиной стали победы бизнесменов в судах, после которых в Брюсселе не находят юридических оснований для сохранения ограничений.

Первоначально Гуцериеву не удавалось оспорить санкции. В сентябре 2023 года Общий суд ЕС отклонил его иск, а в мае 2025 года Суд Евросоюза отказал в удовлетворении апелляции. Однако в октябре 2025 года суд аннулировал решения за 2024 год, а 13 мая 2026 года — решение о продлении санкций от февраля 2025 года. Суд пришел к выводу, что Совет ЕС не представил достаточных доказательств того, что Гуцериев продолжал поддерживать Лукашенко или получать выгоду от связей с его режимом.

Гуцериев впервые попал под санкции ЕС 21 июня 2021 года. Европейские власти называли его другом Лукашенко. Среди оснований для ограничений назывались инвестиции бизнесмена в Нежинский горно-обогатительный комбинат, а также его присутствие на инаугурации Лукашенко в сентябре 2020 года.

Отметим, чешские издания Denik N и Respekt со ссылкой на закрытые документы чешской полиции и спецслужб выяснили, что российский миллиардер Михаил Гуцериев в 2022 году пытался продать секреты Лукашенко и Путина Федеральному бюро расследований (ФБР) США в обмен на снятие западных санкций с себя и своего бизнеса.

Посредником в тайных переговорах выступали чешские спецслужбы и двойной агент из Грузии, который устроился в Национальный центр по борьбе с организованной преступностью в Праге (NCOZ) и сейчас находится под следствием.

Как сообщают чешские издания, спецслужбист из Грузии (называются только его инициалы — Л. Г.) помог Гуцериеву дважды встретиться с представителями ФБР после начала российского вторжения в Украину. Олигарх предлагал американцам информацию о планах Владимира Путина и Александра Лукашенко и просил в ответ снять с него западные санкции. Сделка в итоге не состоялась и санкции с миллиардера так и не сняли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com