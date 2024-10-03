СМИ: Российский олигарх Гуцериев хотел сдать Лукашенко ФБР 3.10.2024, 15:29

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В обмен на снятие санкций.

Чешские издания Denik N и Respekt со ссылкой на закрытые документы чешской полиции и спецслужб выяснили, что российский миллиардер Михаил Гуцериев в 2022 году пытался продать секреты Лукашенко и Путина Федеральному бюро расследований (ФБР) США в обмен на снятие западных санкций с себя и своего бизнеса.

Посредником в тайных переговорах выступали чешские спецслужбы и двойной агент из Грузии, который устроился в Национальный центр по борьбе с организованной преступностью в Праге (NCOZ) и сейчас находится под следствием.

Как сообщают чешские издания, спецслужбист из Грузии (называются только его инициалы — Л. Г.) помог Гуцериеву дважды встретиться с представителями ФБР после начала российского вторжения в Украину. Олигарх предлагал американцам информацию о планах Владимира Путина и Александра Лукашенко и просил в ответ снять с него западные санкции. Сделка в итоге не состоялась и санкции с миллиардера так и не сняли.

Российский олигарх Михаил Гуцериев 21 июня 2021 года попал под санкции ЕС против Беларуси, введенные в том числе в связи с вынужденной посадкой рейса Ryanair в Минске. Совет ЕС объяснил введение санкций против российского бизнесмена тем, что он давний друг Лукашенко и благодаря этому имеет влияние на политические элиты Беларуси.

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