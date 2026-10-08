Америка отворачивается от Трампа

Америка отворачивается от Трампа8
- 8.10.2026, 16:32
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США изменились.
Америка постепенно отдаляется от президента США Дональда Трампа, а он, похоже, болезненно воспринимает эту перемену. Вместо решения острых проблем он все больше сосредотачивается на строительных проектах, которые должны сохранить его имя в американской истории, пишет The iPaper (перевод — сайт Charter97.org).
Мировые цены на нефть, бензин и дизельное топливо растут на фоне войны России и Украины, которую Трамп обещал закончить «в первый же день» своего президентства. В ближайшие дни США также ждут последствия возможного урагана на побережье Мексиканского залива. А уже через несколько недель республиканцев ждут промежуточные выборы.
Но Трамп занят другим. В Белом доме строится огромный бальный зал, несмотря на скандал вокруг сноса исторического Восточного крыла. Президент хочет возвести триумфальную арку возле Арлингтонского кладбища и даже предложил потратить сотни миллионов долларов на перестройку Центра Кеннеди.
Теперь Трамп решил использовать один из своих гольф-клубов во Флориде как замену президентской резиденции Кэмп-Дэвид.
«Он всего в двух минутах от аэропорта», — заявил президент, представляя Trump International как удобное место для отдыха и встреч будущих глав государства.
Проблема в том, что все эти проекты выглядят скорее как попытка Трампа обеспечить себе наследие, чем как решение государственных задач. Его политическая популярность падает, и все больше американцев готовы двигаться дальше.
«Трамп одержим идеей оставить после себя заметный след — один проект реконструкции за другим», — пишут авторы.
Но Америка уже изменилась. И никакие арки, дворцы и гольф-клубы не смогут заставить страну снова смотреть на Трампа так, как он хочет.