Америка отворачивается от Трампа 8 8.10.2026, 16:32

10,462

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

США изменились.

Америка постепенно отдаляется от президента США Дональда Трампа, а он, похоже, болезненно воспринимает эту перемену. Вместо решения острых проблем он все больше сосредотачивается на строительных проектах, которые должны сохранить его имя в американской истории, пишет The iPaper (перевод — сайт Charter97.org).

Мировые цены на нефть, бензин и дизельное топливо растут на фоне войны России и Украины, которую Трамп обещал закончить «в первый же день» своего президентства. В ближайшие дни США также ждут последствия возможного урагана на побережье Мексиканского залива. А уже через несколько недель республиканцев ждут промежуточные выборы.

Но Трамп занят другим. В Белом доме строится огромный бальный зал, несмотря на скандал вокруг сноса исторического Восточного крыла. Президент хочет возвести триумфальную арку возле Арлингтонского кладбища и даже предложил потратить сотни миллионов долларов на перестройку Центра Кеннеди.

Теперь Трамп решил использовать один из своих гольф-клубов во Флориде как замену президентской резиденции Кэмп-Дэвид.

«Он всего в двух минутах от аэропорта», — заявил президент, представляя Trump International как удобное место для отдыха и встреч будущих глав государства.

Проблема в том, что все эти проекты выглядят скорее как попытка Трампа обеспечить себе наследие, чем как решение государственных задач. Его политическая популярность падает, и все больше американцев готовы двигаться дальше.

«Трамп одержим идеей оставить после себя заметный след — один проект реконструкции за другим», — пишут авторы.

Но Америка уже изменилась. И никакие арки, дворцы и гольф-клубы не смогут заставить страну снова смотреть на Трампа так, как он хочет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com