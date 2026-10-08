Ozon прячется в Беларуси 1 8.10.2026, 16:37

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Маркетплейс открыл еще два логистических центра в нашей стране.

Российский маркетплейс Ozon, чьи склады стали объектами ударов Вооруженных сил Украины, в октябре 2026 года открыл в Беларуси два новых логистических центра общей площадью 38,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило агентство недвижимости Result Estate, пишет Primepress.by.

Новый логистический центр Ozon в Болбасово Оршанского района занимает 26 тысяч квадратных метров. Он уже начал работу: с 5 октября принимает поставки, а с 12 октября планирует начать отгружать заказы.

Второй центр площадью 12,1 тысячи квадратных метров расположен в производственно-складском комплексе в Минске на улице Горецкого. С 8 октября он начал обслуживать логистические потоки маркетплейса.

После открытия этих двух объектов общие логистические мощности Ozon в Беларуси выросли более чем вдвое — примерно до 65 тысяч квадратных метров.

Помимо новых центров, инфраструктура Ozon в Беларуси включает хаб на арендованных площадях транспортно-логистического комплекса «Королёв Стан» под Минском, а также сортировочные центры в Орше, Гродно и Барановичах.

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