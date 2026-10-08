Федоров рассказал, когда Украина отправит гуманоидных роботов на фронт 10 8.10.2026, 17:24

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Михаил Федоров

Это будет равносильно появлению ядерного оружия.

Украина готовится к новому этапу войны, в котором на поле боя могут выйти автономные роботы с искусственным интеллектом. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что Киеву нельзя ждать, пока такие технологии появятся у России, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

«Главное для Украины — выжить и сохранить независимость. Нам нужны технологии, чтобы победить русских», — заявил Федоров в интервью The Washington Post.

Россия и ее союзники активно развивают автономные системы. Федоров опасается, что Москва первой создаст полностью самостоятельные дроны, которым не нужны операторы и связь с человеком.

Украина уже использует наземные беспилотники для снабжения войск, эвакуации раненых и отдельных боевых задач. В Киеве также начали размещать роботизированные турели с искусственным интеллектом, способные самостоятельно наводиться на вражеские дроны.

Теперь речь идет о гораздо более масштабном проекте. Федоров намерен создать «армию роботов», которая сможет заменить людей на наиболее опасных участках фронта. Первый базовый гуманоидный робот может попасть на поле боя уже через полгода.

Причина спешки очевидна — украинские силы сталкиваются с нехваткой личного состава. Командование Нацгвардии сообщает, что на некоторых участках российские военные превосходят украинцев по численности в шесть раз.

Федоров после ухода из правительства занялся частным бизнесом и создал новую оборонную технологическую компанию. Ее первым крупным инвестором стал глава Palantir Алекс Карп.

Бывший министр сравнивает гонку автономного оружия с появлением ядерных вооружений. «Новые автономные роботы и дроны очень похожи на ядерное оружие. Разница лишь в том, что они будут доступнее и их будет сложнее контролировать», — считает он.

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