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СМИ: Кашпировского похоронят в Украине

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  • 8.10.2026, 17:55
  • 9,258
СМИ: Кашпировского похоронят в Украине
АНАТОЛИЙ КАШПИРОВСКИЙ
ФОТО: WIKIPEDIA.ORG

Его тело доставят в Винницу.

Российского психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронят в Украине. Об этом сообщил племянник врача Юрий Мамаев.

«Кашпировского похоронят в Украине. Такое решение приняли родственники психотерапевта, потому что там он родился и начинал свою деятельность» , — сказал Мамаев. Его слова передает ТАСС.

Ранее бывшая помощница Кашпировского рассказала, что целитель завещал похоронить его рядом с матерью в Виннице. При этом супруга психотерапевта Гулизар пока не знает, как перевести тело целителя в Украину,

Кашпировский скончался в возрасте 87 лет. В последние месяцы известный психотерапевт боролся с онкологическим заболеванием — у него выявили рак желудка на четвертой стадии.

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