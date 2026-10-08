СМИ: Кашпировского похоронят в Украине

СМИ: Кашпировского похоронят в Украине11
- 8.10.2026, 17:55
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Его тело доставят в Винницу.
Российского психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронят в Украине. Об этом сообщил племянник врача Юрий Мамаев.
«Кашпировского похоронят в Украине. Такое решение приняли родственники психотерапевта, потому что там он родился и начинал свою деятельность» , — сказал Мамаев. Его слова передает ТАСС.
Ранее бывшая помощница Кашпировского рассказала, что целитель завещал похоронить его рядом с матерью в Виннице. При этом супруга психотерапевта Гулизар пока не знает, как перевести тело целителя в Украину,
Кашпировский скончался в возрасте 87 лет. В последние месяцы известный психотерапевт боролся с онкологическим заболеванием — у него выявили рак желудка на четвертой стадии.