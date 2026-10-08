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В Рунете произошел масштабный сбой на фоне атаки ВСУ на дата-центр «Яндекса»

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  • 8.10.2026, 18:01
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В Рунете произошел масштабный сбой на фоне атаки ВСУ на дата-центр «Яндекса»
Иллюстрационное фото

Десятки сервисов перестали работать.

Россияне 8 октября пожаловались на масштабный сбой в работе Рунета. Согласно информации с сайта «Сбой.рф», сразу несколько десятков сервисов перестали работать.

В частности, система мониторинга сбоев зафиксировала сотни жалоб россиян на работу сайтов «Яндекс», РЖД, «ВКонтакте», «ЦИАН», «Авито», Google, различных банков и операторов связи пр. Больше всего обращений поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. О сбоях также сообщают жители Краснодарского края, Новосибирской, Свердловской, Омской, Ростовской областей, Башкортостана и Татарстана.

Инцидент произошел на фоне другого крупного происшествия. Утром 8 октября в дата-центре «Яндекса» в Сасово Рязанской области произошел пожар после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины В России поражены крупный дата-центр «Яндекса» и важный для ВПК завод - Новости Беларуси - Хартия'97) . В компании сообщили, что возгорание затронуло часть инфраструктуры, в связи с чем работа дата-центра был приостановлена, а пользователям может быть недоступна часть сервисов «Яндекса».

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