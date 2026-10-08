Самолет, летевший из Стамбула в Москву, приземлился в Минске
- 8.10.2026, 21:23
- 1,086
В московской авиагавани действовали ограничения на полеты.
Рейс Стамбул-Москва приземлился в Минске из-за ограничений на полеты, введенных в воздушном пространстве России.
«Минский аэродром был выбран в качестве запасного», — отметили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.
Напомним, днем 8 октября московские аэропорты ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для «обеспечения безопасности полетов», сообщили в Росавиации. Ближе к вечеру они были сняты.