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Самолет, летевший из Стамбула в Москву, приземлился в Минске

  • 8.10.2026, 21:23
  • 1,086
Самолет, летевший из Стамбула в Москву, приземлился в Минске
Иллюстрационное фото

В московской авиагавани действовали ограничения на полеты.

Рейс Стамбул-Москва приземлился в Минске из-за ограничений на полеты, введенных в воздушном пространстве России.

«Минский аэродром был выбран в качестве запасного», — отметили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Напомним, днем 8 октября московские аэропорты ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для «обеспечения безопасности полетов», сообщили в Росавиации. Ближе к вечеру они были сняты.

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