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Глава МИД Британии: Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется

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  • 8.10.2026, 22:17
Глава МИД Британии: Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется
Фото: x.com/Ed_Miliband/Reuters

Лондон намерен поддерживать Киев до победы над РФ.

Министр иностранных дел Великобритании во время визита в Украину посетил город Прилуки, где российская ракета убила 22 мирных жителя. Он заявил, что Лондон продолжит поддерживать украинцев. Эд Милибэнд прибыл в город в Черниговской области вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политики посетили место трагедии, из-под завалов которого украинские спасатели извлекли тела 22 гражданских лиц, в том числе пятерых детей. Оба почтили память погибших.

Глава британской дипломатии подчеркнул, что Владимиру Путину не удается добиться победы на фронте, поэтому он пытается победить, терроризируя мирное население. По его словам, он не верит, что Владимиру Путину это удастся. Как отметил министр, Россия не сможет победить благодаря мужеству украинцев.

«Я здесь для того, чтобы от имени правительства Соединенного королевства сказать: мы будем с Украиной столько, сколько потребуется, чтобы Украина победила в этом конфликте», — подчеркнул глава британского МИД.

Эд Милибэнд также посетил столицу Украины, где не прекращаются воздушные тревоги. В Киеве с начала суток погибли двое мирных жителей, еще несколько человек получили ранения.

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