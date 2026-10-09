Зеленский об ударе по дата-центру «Яндекса»: Мы им ответили 6 9.10.2026, 3:21

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Украина отвечает зеркально на удары РФ.

Украина зеркально отвечает на удары российских оккупантов, в частности по дата-центрам. Кроме того, РФ ждет ответ за смерть украинцев в результате обстрелов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, Украина зеркально отвечает на российские удары, в том числе по дата-центрам, однако никаких деталей операций не сообщил.

«Дата-центры, вы все знаете, они били и бьют по нашим дата-центрам. Мы ответили им. Все детали не могу сказать», - сказал глава государства.

Кроме того, президент напомнил об ударе по Прилукам, где погибли 29 человек, в том числе пятеро детей. Еще 54 человека были ранены, в том числе семеро детей.

Также Зеленский упомянул и о сегодняшнем ударе по Краматорску, в результате которого погибли десятки человек.

«Украина безусловно, безусловно, не отвечает детям. Не отвечает. И никогда этого не будет делать. А вот взрослые отдельные ответы скоро получат. Без деталей», - подчеркнул он.

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