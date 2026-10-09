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Журналиста «Украинской правды» задержали в Вене во время поисков бывшего генпрокурора Кравченко

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  • 9.10.2026, 8:11
  • 6,808
Журналиста «Украинской правды» задержали в Вене во время поисков бывшего генпрокурора Кравченко
Михаил Ткач

Его коллега исчез.

Руководитель отдела журналистских расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач оказался под стражей во время выполнения редакционного задания в австрийской столице Вене. Журналист находился в Австрии вместе с видеооператором и коллегой Ярославом Бондаренко. Об аресте вечером 8 октября сообщила главный редактор издания Севгиль Мусаева. По ее словам, редакция требует объяснить причины задержания журналиста и освободить его.

Севгиль Мусаева выразила возмущение действиями местных правоохранительных органов. Издание считает задержание Михаила Ткача полностью незаконным и безосновательным, а также требует немедленного освобождения своего сотрудника и официальных разъяснений от австрийских правоохранительных органов относительно мотивов их действий.

Главный редактор «Украинской правды» подчеркнула, что Михаил Ткач и Ярослав Бондаренко приехали в Вену для выполнения редакционного задания. Как отмечает УП, редакционная задача, которую выполняли Ткач и Бондаренко в Вене, была связана с поиском бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко.

По ее словам, на данный момент у редакции нет прямой связи с Ткачом. По имеющейся у журналистов информации, его доставили в место содержания под стражей, и с ним уже поддерживает контакт адвокат.

«Михаил и Ярослав отправились в Вену, чтобы выполнять свою работу. Как главный редактор, я настаиваю на том, что безопасность журналистов и право на профессиональную деятельность должны быть гарантированы. Мы ожидаем от австрийских властей незамедлительных действий, прозрачных объяснений и соблюдения всех прав наших коллег», — заявила Мусаева.

При этом местонахождение Ярослава Бондаренко редакции пока неизвестно. СМИ обратились к австрийским властям и дипломатическим представительствам Украины с требованием незамедлительно установить, где находится Бондаренко, и гарантировать его безопасность.

«Михаил находился в Австрии вместе со своим коллегой Ярославом Бондаренко. На данный момент местонахождение и судьба Ярослава нам неизвестны. Мы требуем незамедлительно установить, где он находится, и убедиться, что он в безопасности», — заявили в «Украинской правде».

Редакция обратилась к дипломатам

«Украинская правда» сообщила, что уже проинформировала посольство Украины в Австрии и посольство Австрии в Украине.

Редакция просит украинских дипломатов принять меры для выяснения местонахождения обоих журналистов и содействия освобождению Ткача. Также издание призывает австрийские власти объяснить основания задержания и обеспечить журналисту доступ к правовой и консульской помощи.

«Призываем австрийские власти немедленно объяснить основания для задержания, обеспечить Михаилу доступ к юридической и консульской помощи, а также возможность связаться с редакцией и близкими», — говорится в заявлении редакции.

Кроме того, «Украинская правда» обратилась к международным журналистским и правозащитным организациям с просьбой поддержать журналистов и содействовать защите их прав.

На данный момент австрийская сторона публично не объяснила причин задержания.

Что известно о деятельности Михаила Ткача

Михаил Ткач — один из самых известных и влиятельных украинских журналистов-расследователей, возглавляющий команду расследований издания «Украинская правда». На протяжении многих лет он разоблачает коррупционные схемы в высших эшелонах власти, анализирует состояния политиков, бизнесменов и чиновников, а также освещает факты злоупотреблений и тайных договоренностей.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Михаил Ткач сосредоточился на расследованиях, связанных с войной. Его команда систематически выявляет и обнародует информацию об элитных активах и недвижимости украинских чиновников, бизнесменов и народных депутатов, скрывающихся за рубежом (в частности, в серии резонансных материалов «Батальон Монако», «Батальон Вена», «Батальон Дубай»), а также разоблачает теневые схемы закупок для оборонного сектора и разыскивает имущество российских олигархов в Европе.

За свою бескомпромиссную профессиональную деятельность и высокие стандарты журналистской этики в конце сентября 2026 года Михаил Ткач получил престижную международную премию Free Media Award 2026. Эта награда, учрежденная норвежским фондом Fritt Ord и немецким фондом ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, ежегодно присуждается СМИ и журналистам Восточной Европы за смелость, независимость и весомый вклад в свободу слова.

Увольнение генпрокурора Кравченко

Напомним, экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко после операции НАБУ и САП, а также подозрений в свой адрес выехал за границу.

7 сентября Кравченко подал заявление об отставке после спецоперации «Карфаген», в рамках которой расследуются возможные преступления с участием чиновников Офиса генпрокурора.

Известно также – в отношении Руслана Кравченко открыто служебное расследование из-за его выезда за границу, о чем сообщили в возглавляемой им ранее структуре, Офисе генпрокурора Украины.

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