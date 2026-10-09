Страшный сон Лукашенко 8 Артем Синицын, «Салідарнасць»

9.10.2026, 11:37

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Николас Мадуро

Фото: Reuters

Сегодня тебе дарят запонки, а завтра достанут все скелеты из шкафа.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила дополнительные обвинения бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес.

В новом заключении говорится, что на протяжении более двух десятилетий экс-лидер Венесуэлы и его супруга «участвовали в заговоре с целью совершения пыток, в том числе граждан Соединенных Штатов».

«Мадуро и другие венесуэльские лидеры вступили в сговор с целью подавления инакомыслия путем грубых нарушений прав человека, отдавая приказы и допуская насилие, угрозы и физические пытки под ширмой закона», — утверждают в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка.

Новые обвинения для Мадуро — страшный сон Лукашенко. Это еще одно напоминание, что никакой диалог с администрацией президента США, включая персональные беседы по телефону, не является гарантией того, что о твоих грехах все забудут. Сегодня тебе дарят запонки, а завтра достанут все скелеты из шкафа.

Муаммар Каддафи не даст соврать. Ему удалось на короткий срок вернуться в большую международную политику, не взирая на статус организатора масштабного теракта. Но сколько веревочке не виться…

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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