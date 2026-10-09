Стрелков заявил, что Путин загнал себя в безвыходную ловушку

Стрелков заявил, что Путин загнал себя в безвыходную ловушку7
- 9.10.2026, 8:41
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Война для России идет все хуже и хуже.
Российский Z-патриот Игорь Стрелков (Гиркин), который отбывает срок в тюрьме РФ за критику Кремля, передал соратникам письмо. В нем он сообщил, что для России война против Украины «идет все хуже и хуже». Письмо 8 октября было опубликовано на его канале в Telegram, передает Dialog.UA.
Стрелков считает, что в Кремле царит «глубокая растерянность» из-за провала попыток договориться с Вашингтоном о сдаче Украины.
«Все усилия друга подруги доченьки Кирюши Дмитриева ожидаемо вылетели в пшик, так как никакой рациональной и прочной основы для прекращения войны с сохранением пусть скромных, но хоть каких-то территориальных приобретений у РФ сейчас нет… Война идет, если говорить откровенно, все хуже и хуже, наши ВС не способны ни предотвращать, ни успешно отражать многочисленные «булавочные уколы» врага, которые из категории малозначимых и терпимых уже давно перешли в раздел опасных как для военного производства, так и для экономики в целом», — пишет Стрелков.
Отметил он и тотальное «отрезвление» российского народа, который начал видеть собственными глазами и ощущать в кошельках последствия так называемой «СВО». Рассказам пропаганды о том, что «все идет по плану», уже никто не верит.
По мнению Стрелкова, последние угрозы главы Кремля Владимира Путина «в стиле держите меня семеро» — это слабая позиция. В целом, считает Z-патриот, Москва войной «сама загнала себя в смертельную и безвыходную ловушку».
В письме Стрелков также начал писать о том, что в Кремле сейчас напуганы. На этот моменте его текст был внезапно прерван. Соратники полагают, что дальнейшие рассуждения «не были пропущены цензурой».