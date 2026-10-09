Чума на экспорт 3 Александр Адельфинский

9.10.2026, 9:42

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Фото: AP

Новый образ России начинает гулять по планете.

Рассмотрим то, что сегодня несет путинская «скрепная» Россия вовне, но не на уровне прямой агрессии, а как совокупный образ. Если раньше в образной системе вполне присутствовали кичевые компоненты и ряды типа «балалайка, матрешка, икра, водка», а также более высокие «Чайковский, балет, спутник, перестройка», то уже годы мирные образы все тщательнее вытеснены одним – «Путин/война», причем неразрывно, через знак дроби, как здесь и написано.

Раньше имперская, дореволюционная российская, советская и вновь российская угроза, более-менее уравновешивалась смысловыми ассоциациями в паре «Толстой плюс Достоевский», однажды слившись в университетский западный литературный термин под именем «Толстоевский», что связывалось с глубокими открытиями «загадочной русской души» при духовных поисках великих российских писателей.

Но времена меняются, причем вслед «матрешкам», «Толстоевскому» и даже «Путину/войне» приходит, что называется, полнейшая хтонь. Имперство, вкупе со всеми его особенностями, через Путина и войну, через разработки биологического оружия, неизбежно приводит к уже абсолютно наглядному «бренду» под названием «чума», которая отныне как образ будет связана с Россией, содержа в более полном комплекте и более развернутое словосочетание – «русская чума».

Иначе говоря, интенсивный смысловой исторический импульс, априори содержащийся в слове «чума», отныне «примагничен» именно к России, как раньше «спутник» или «Горбачев», но с явным отрицательным знаком. Задачей российских властей могла быть, в числе прочих, та, при которой отрицательные образы принципиально как раз, подчеркнем, НЕ должны характеризовать подвластную им империю.

Но нет: увы, имперское мышление, включающее в себя обязательный страх, с Путиным и его развалом здравоохранения в пользу войны пришло к ярчайшей характеристике «русского мира» именно образом чумы. Позор тебе, хунта! Ты не просто угроза миру ядерной войной, ты не просто убийца украинцев, не только уничтожитель собственного населения, но ты теперь и самая что ни на есть чума-чумища!

Если бы свихнувшаяся параноидальная кремлевская моль смещала таким образом оценочные шкалы, смысловые привязки, семантические поля только для себя одной! Увы, рашизм опускает на адское днище как все ранее бывшие образы, вытесняя их «чумой из России» как новым выражением результатов у имперского мышления, окончательно наглядным.

Справедливо отметить, что теперь российская власть создала на поверхности общественного сознания новейшую смысловую и ассоциативную «воронку», которая затягивает все, что было или хотя бы теоретически могло быть иным, более возвышенным, как «русский балет». «Чума», именно как слипшийся с «русским миром» образ, начинает гулять по планете. Отныне методы борьбы с чумным z-сознанием непременно должны стать и станут радикальнее. Так ведь недаром! – больше роковую сцепку «русского мира», «войны» и «чумы» вынести нельзя.

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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