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Паника из-за чумы: россияне скупают антибиотики и маски

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  • 9.10.2026, 8:59
  • 9,080
Паника из-за чумы: россияне скупают антибиотики и маски
Иллюстрационное фото

Заявлениям властей и пропаганды не доверяют.

Хотя внезапная смерть 28-летней Дарьи Шипиловой, лаборантки Иркутского научно-исследовательского института борьбы с чумой, вызвала беспокойство во всем мире, жители тихого городка Шелехов рассказали CNN, что знают не намного больше, чем то, что быстро распространяется в интернете в виде новостей и слухов.

Издание сообщило, что спустя 6 дней после первого упоминания о чуме, а также в отсутствие официального подтверждения того, что Шипилова умерла от чумы, на фоне призывов Всемирной организации здравоохранения и США предоставить дополнительную информацию, ситуация, судя по всему, вызвала как отчаяние, так и скептицизм.

Одна 36-летняя жительница, представившаяся изданию просто как Евгения, рассказала, что все кажется «нормальным, будто ничего и не произошло».

Она добавила, что не поддается панике. Однако ее подруга, работающая фармацевтом, рассказала ей, что люди скупали антибиотики, когда появились слухи о чуме.

В статье напоминается, что Российская служба по надзору в сфере здравоохранения и прав потребителей (Роспотребнадзор) заявила, что Шипилова умерла от пневмонии «неизвестного» происхождения.

Ведомство не придало значения подозрениям, что ее болезнь была связана с работой, но поспешило изолировать лиц, контактировавших с ней.

Несмотря на то, что Кремль неоднократно призывал людей полагаться только на сообщения агентства, Евгения отметила, что большинство ее знакомых не доверяют официальным заявлениям.

«Официальной информации нет, да и мы ей все равно не доверяем. Ходит много слухов, но что на самом деле происходит, остается непонятным», – добавила она.

26-летняя Екатерина рассказала изданию, что не видит поводов для беспокойства, поскольку всех, кто контактировал с сотрудником лаборатории, изолировали.

«Сейчас 21 век, и от чумы есть лечение. Это не то же самое, что коронавирус, который был для людей чем-то неизвестным. Перспективы гораздо лучше. Итак, подводя итог: все в порядке. Мы соблюдаем меры безопасности и не поддаемся этому безумию», – поделилась она.

Однако фармацевт из Иркутска, которую тоже зовут Екатерина, рассказала, что в субботу в ее аптеке наблюдался ажиотаж на «маски, антисептики и антибиотики группы тетрациклина», и люди запасались ими «на всякий случай».

«Сейчас паники нет. Она длилась всего один день. Больше мы этого не наблюдаем. Все по-прежнему тихо и спокойно», – отметила она.

Еще одна россиянка, 38-летняя Алина, назвала эту ситуацию «паникой, не имеющей ничего общего с реальностью».

Однако анонимный российский врач, давший интервью независимому изданию «Люди Байкала», не поверил заявлению российского органа по надзору за здравоохранением о том, что заболевание сотрудницы лаборатории «не связано с ее профессиональной деятельностью».

В частности, он пояснил, что лабораторное подтверждение может занять до 10 дней, и высказал мнение, что невозможно окончательно идентифицировать возбудителя болезни всего через один день после вскрытия.

25-летняя Юлия рассказала изданию, что людей «уже ничто не удивляет», и добавила: «Информация всегда ограничена. Думаю, так происходит в каждом регионе».

«Взрыв – это громкий звук. Рецессия – это отрицательный рост. Крах – это жесткая посадка. Пожар – это дым. Отступление – это жест доброй воли. Чума – это пневмония неизвестного происхождения… Каждый, кто заболеет этой пневмонией неизвестного происхождения, должен завернуться в простыню и поползти на кладбище. Но делайте это медленно, потому что главное – не создавать проблем властям», – прокомментировал житель Иркутска в Telegram эту ситуацию с использованием черного юмора.

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