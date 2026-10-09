Der Spiegel: Экс-глава немецкой разведки мог передавать данные китайскому генералу 3 9.10.2026, 10:14

1,504

Аугуст Ханнинг

Генерал-майор китайской армии в отставке работал в качестве военного дипломата в Германии, Австрии и Швейцарии.

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже и разглашении государственных тайн, вероятно, контактировал с китайским военным чиновником и передавал ему конфиденциальную информацию.

Об этом стало известно изданию Der Spiegel.

Бывший глава BND, арестованный по подозрению в передаче информации с наивысшим уровнем секретности иностранной разведывательной службе, вероятно, также предоставил конфиденциальные данные китайскому военному чиновнику.

Ханнинга обвиняют в том, что с 2010 по 2012 год он получил почти 2 000 внутренних документов через своего бывшего руководителя аппарата, 64-летнего Манфреда Данкесрайтера. Как утверждается, часть из них он использовал для подготовки аналитического материала для офицера иностранной разведывательной службы, которой, по сообщениям СМИ, является Азербайджан.

Генеральная прокуратура Германии также заявила, что Ханнинг находился в «тесном контакте» с сотрудником другой иностранной разведывательной службы и в течение нескольких лет предоставлял ему конфиденциальную политическую информацию, частично основанную на материалах ведомства.

По данным Der Spiegel, этим сотрудником был Ван Цзяньчжэн – генерал-майор китайской армии в отставке, который также проработал 23 года в качестве военного дипломата в Германии, Австрии и Швейцарии.

Ван впервые был направлен в Восточный Берлин в 1987–1990 годах, в конце существования социалистической Германской Демократической Республики, и после воссоединения Германии дважды возвращался туда, в последний раз – с 2009 по 2013 год.

Сейчас его считают одним из самых влиятельных экспертов Пекина по вопросам Германии, и он продолжает работать в Китайском институте международных стратегических исследований – государственном аналитическом центре под эгидой китайских вооруженных сил.

Ван, судя по всему, встречался с бывшим главой немецкой разведки на нескольких конференциях. Они также вместе входили в состав консультативного совета немецко-китайского «экопарка» в Циндао, что на востоке Китая.

На этой неделе генеральный прокурор Германии начал расследование в отношении бывшего президента BND Августа Ханнинга по подозрению в шпионаже, разглашении государственных тайн и государственной измене. Еще одному многолетнему сотруднику разведывательной службы Манфреду Д. предъявлены обвинения в пособничестве в попытке государственной измены и пособничестве в шпионаже в ущерб Германии.

СМИ писали, что Ханнинг мог передавать секретные документы агенту из Азербайджана. Впрочем, Азербайджан опроверг эти сообщения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com