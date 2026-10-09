ISW: ВСУ контратакуют на двух важных направлениях 9.10.2026, 10:29

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Успехи Украины признают и российские военные блогеры.

Контратаки Сил обороны на Славянском и Краматорском направлениях могут вызвать цепную реакцию и иметь серьезные последствия для попыток России захватить «пояс крепостей». Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, российские военные блогеры признают, что контратаки украинских сил на Славянском направлении отодвигают перспективу выхода российских войск к Славянско-Краматорской агломерации в весьма отдаленное будущее. Наступление со стороны Северска на Славянск, по их мнению, может быть «обречено» на провал или обернуться огромными потерями, если российским войскам не удастся вернуть контроль над лесными массивами к югу от Лимана.

В ISW отмечают, что контратаки ВСУ к востоку от Славянско-Краматорской агломерации, по всей видимости, поддерживают украинскую операцию «Вивальди» на Лиманском направлении и затрудняют попытки России захватить «пояс крепостей».

Российские военные блогеры признали продвижение украинских войск к востоку от Славянска и Краматорска. По их сведениям, украинские силы освободили Озерное, продвинулись к востоку от Пискуновки в направлении Кривой Луки, а также к северу от Рай-Александровки. Блогеры также признали, что украинские войска вытеснили российские подразделения из Пискуновки и ведут контратаку в направлении Кривой Луки, форсировав реку Северский Донец.

Согласно недавним сообщениям блогеров, украинские силы также продвинулись непосредственно к востоку от Николаевки, освободили Малиновку и продвинулись в районе между Федоровкой Второй и Голубовкой, а также в южную часть Миньковки и в район Федоровки.

Однако позиции сторон, вероятно, остаются смешанными, отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают важность сообщений о форсировании украинскими силами реки Северский Донец, поскольку она является серьезной естественной преградой. По всей видимости, в районе Кривой Луки украинским войскам удалось вытеснить российские подразделения как с правого, так и с левого берега Северского Донца.

В ISW отмечают, что российские войска, вероятно, рассматривают Николаевку как ключевую тактическую цель: расположенные там высоты создают благоприятные условия для наступления на Славянск. Однако попытки украинских сил вытеснить российские войска из районов к северо-востоку и юго-востоку от Николаевки не позволяют россиянам воспользоваться преимуществами местного рельефа.

«Успешные контратаки ВСУ на Краматорском и Славянском направлениях могут свидетельствовать о более масштабных усилиях украинской стороны по оттеснению российских войск на восток – прочь от Славянско-Краматорской агломерации в направлении канала Северский Донец – Донбасс», – считают аналитики.

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